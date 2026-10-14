Mit 52 schwanger: Hilary Swank erwartet ihr drittes Kind

Hilary Swank (52) bekommt mit 52 Jahren noch einmal Nachwuchs! Die Schauspielerin teilte die freudige Nachricht mit ihren Fans auf Instagram. Dort veröffentlichte sie ein ausgelassenes Familienvideo, in dem sie in schwarzer Kleidung durchs Bild tanzt – an ihrer Seite: ihr Ehemann Philip Schneider und die dreijährigen Zwillinge Aya und Ohm. Alle vier haben sich dabei auffällige Neon-Leuchtbänder umgebunden, die im Dunkeln strahlen. Der eigentliche Hingucker des Clips befindet sich allerdings auf dem Bauch der "Million Dollar Baby"-Darstellerin: Dort bilden die Lichter deutlich den Umriss eines Babys. Auf diese spielerische Weise setzt Hilary ihre Schwangerschaft in Szene und lässt keinen Zweifel daran, dass bei ihr und Philip erneut Nachwuchs unterwegs ist.

Auch die Worte zu dem Clip wählte die Schauspielerin mit einem Augenzwinkern. Statt die Schwangerschaft direkt zu benennen, präsentierte sie den Nachwuchs kurzerhand als ihr nächstes großes Vorhaben. "Viele Leute haben gefragt, an welchem Projekt ich als Nächstes arbeite – dieses erscheint im Dezember", schrieb Hilary auf Instagram. Damit verriet sie ganz nebenbei auch, wann ihr drittes Kind voraussichtlich auf die Welt kommen soll. Lange müssen ihre Fans also nicht mehr warten, bis aus der Ankündigung Realität wird. Für Hilary und ihren Ehemann bedeutet die Geburt eine große Veränderung: Aus der bisherigen vierköpfigen Familie wird eine fünfköpfige Familie. Hilary und Philip können sich damit bald über drei gemeinsame Kinder freuen, während Aya und Ohm zu großen Geschwistern werden.

Zum ersten Mal wurde Hilary vor drei Jahren Mutter – damals brachte sie Zwillinge zur Welt. Tochter Aya und Sohn Ohm sind inzwischen drei Jahre alt und dürfen sich bald über ein Geschwisterchen freuen. Mit der bevorstehenden Geburt werden die Schauspielerin und Philip dreifache Eltern. Die beiden hatten im Jahr 2018 geheiratet. Die Verkündung des dritten Kindes wurde zu einem echten Familienmoment: Die abgestimmte schwarze Kleidung und die leuchtenden Accessoires verbinden die vier optisch miteinander. Während der Babyumriss auf Hilarys Bauch die eigentliche Botschaft transportiert, sorgen Philip und die Zwillinge Aya und Ohm mit ihren Bewegungen für den passenden Rahmen.

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Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider im Januar 2023

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Getty Images Philip Schneider and Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" in Ne York

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Getty Images Hilary Swank beim Annual Spring Luncheon und der Oscar de la Renta Fashion Show in Beverly Hills, Mai 2025