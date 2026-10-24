So hielt Hilary Swank (52) Schwangerschaft monatelang geheim

Hilary Swank (52) und ihr Ehemann Philip Schneider bekommen erneut Nachwuchs. Mehrere Monate lang gelang es ihr, ihre Schwangerschaft vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, bevor sie ihren Babybauch kürzlich in einem Instagram-Video präsentierte. Im Podcast "Question Everything" erklärte Hilary nun, wie sie ihre Schwangerschaft so gut geheim halten konnte. Die Einwohner ihrer kleinen Heimatstadt bewiesen Integrität und nahmen Rücksicht auf die Privatsphäre der Schauspielerin. "Ich lebe in einer sehr kleinen Stadt. Es ist eine Stadt, in der ich aufgewachsen bin, und alle dort haben meine Privatsphäre einfach so respektiert, und es ist nichts durchgesickert", schilderte sie. Auch bei der Arbeit blieb die Schwangerschaft lange unbemerkt. Bis etwa zur 17. Schwangerschaftswoche habe am Set niemand etwas geahnt.

Besonders viel Zeit zwischen Verkündung und Geburt bleibt allerdings nicht. Das Geschwisterchen der 2023 geborenen Zwillinge soll bereits im Dezember zur Welt kommen. Dass sie die Babynews zunächst für sich behielt, entsprach schlicht ihrer persönlichen Haltung. "Ich bin ein ziemlich privater Mensch, und es gab keinen wirklichen Grund, irgendetwas zu sagen", erklärte Hilary. Der passende Zeitpunkt ergab sich schließlich nach der Verabschiedung eines Gesetzes zu Windeln, für das sie öffentlich auftreten wollte. Ihre Gedanken, bevor sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, fasste sie im Podcast scherzhaft zusammen: "Also dachte ich: 'Nun, hallo zusammen, und lernt das Baby in meinem Bauch kennen.'"

Hilary und Philip sind bereits mit mehreren Babys vertraut: 2023 wurden sie Eltern von Zwillingen. Das Paar ist seit 2018 zusammen und gab sich 2018 das Jawort. Während der aktuellen Schwangerschaft machen sich bei der Schauspielerin auch besondere Gelüste bemerkbar. So dürfen unter anderem süße Reiskrispie-Riegel derzeit offenbar nicht fehlen. Bei einem Auftritt in "The Drew Barrymore Show" wurde ein spezieller Schwangerschaftssnack zum Thema im Studio. Am Ende probierten die beiden Frauen den Snack sogar gemeinsam vor den Kameras.

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Imago Hilary Swank mit Babybauch, Oktober 2026

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Getty Images Hilary Swank, Schauspielerin, mit ihrem Mann Philip Schneider

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Getty Images Hilary Swank beim ABC Disney Upfront 2022 in New York, Mai 2022