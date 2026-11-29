Hilary Swank (52) lässt ihre Fans nun kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes an ihrem Familienglück teilhaben. Am Freitag nach Thanksgiving veröffentlichte die Schauspielerin auf Instagram ein neues Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip Schneider und den dreijährigen Zwillingen Aya und Ohm zeigt. Die Familie posiert darauf auf einem weitläufigen Feld. Während es sich Ohm auf den Schultern seines Papas bequem gemacht hat, hält Hilary ihre Tochter Aya auf dem Arm. Besonders ins Auge fällt der kugelrunde Babybauch der Schauspielerin, denn lange muss die Familie nicht mehr auf ihren Nachwuchs warten. Das jüngste Familienmitglied soll bereits rund um Weihnachten zur Welt kommen.

Zu dem privaten Schnappschuss teilte Hilary eine emotionale Botschaft mit ihrer Community: "Dankbar für die vielen Segnungen dieses Jahres, besonders für diese Familie, die bald um einen weiteren Segen reicher sein wird." Dazu wünschte die zweifache Oscarpreisträgerin ihren Followern ein "fröhliches Thanksgiving". Dass sie erneut ein Kind erwartet, hatte die Schauspielerin bereits Mitte Oktober öffentlich gemacht. Seitdem ist die Aufregung bei ihren Zwillingen offenbar kaum zu bremsen. Wie Hilary zuletzt im Podcast "Question Everything" verriet, können Aya und Ohm es kaum erwarten, ihr Geschwisterchen endlich in den Armen zu halten. Ihre Vorfreude tragen die beiden sogar nach draußen: Im Restaurant erzählen sie fremden Babys bereits stolz, dass ihre Mama schwanger ist.

Das Muttersein ist für Hilary noch ein recht neues Kapitel. Erst im April 2023 bekam sie im Alter von 48 Jahren ihre ersten Kinder Aya und Ohm. Dass sie sich erst später im Leben für Nachwuchs entschieden hat, sorgt allerdings auch immer wieder für Kritik. In der britischen Sendung "This Morning" wandte sich Hilary erst kürzlich mit deutlichen Worten an ihre Kritiker: "Es ist Zeit, mit der Zeit zu gehen", appellierte sie an die Zuschauer. "Unsere Welt ist so weit fortgeschritten, die Menschen leben so viel länger und so viele Frauen möchten damit warten, bis sie älter sind – es wird immer normaler, erst später Kinder zu bekommen."

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Getty Images Hilary Swank, 2024

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Imago Hilary Swank mit Babybauch, Oktober 2026

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