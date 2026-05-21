Das lernt Hilary Swank von ihren Zwillingen Aya und Ohm

Hilary Swank (51) ist seit April 2023 Mutter der Zwillinge Aya und Ohm – und die Kleinen lehren die Schauspielerin täglich etwas Neues. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet die "Million Dollar Baby"-Darstellerin, wie das Staunen ihrer Kinder über die Welt ihr eine völlig neue Perspektive auf den Alltag eröffnet hat. "Ich beobachte sie wirklich gerne dabei, wie sie die Welt kennenlernen, und werde daran erinnert, dass sie überhaupt keinen Vorkontext kennen", sagte sie. Denn während Erwachsene allem, was sie erleben, bereits mit erlernten Vorstellungen und Bewertungen begegnen, würden ihre Kinder die Dinge noch völlig unvoreingenommen wahrnehmen – und das bringe sie selbst dazu, vieles zu hinterfragen.

Neben ihrem Alltag als Mutter setzt sich Hilary auch gesellschaftlich für das Wohl von Kindern ein. Sie engagiert sich für den kalifornischen Gesetzentwurf AB 1901, der Hersteller von Windeln dazu verpflichten soll, alle enthaltenen Inhaltsstoffe offenzulegen. "Wenn man einmal gehört hat, dass eine Windel ungesund sein kann, kann man das nicht mehr vergessen", erklärte sie gegenüber People. Gleichzeitig bemühe sie sich aktiv darum, im Moment präsent zu sein – trotz eines vollen Berufslebens. "Das ist viel schwieriger, als man denken würde", gab sie zu.

Dass sie erst mit 48 Jahren Mutter wurde, betrachtet Hilary als großes Glück. In einem Interview mit Women's Health erklärte sie, dass das späte Muttersein ideal für sie gewesen sei. "Ich bin eine sehr andere Mutter, als ich es noch Anfang 40 gewesen wäre. Ich bin viel geduldiger. Viel verständnisvoller", so die Schauspielerin. Außerdem habe sie durch ihre bereits gefestigte Karriere den Kopf frei, um sich ihren Kindern voll widmen zu können: "Ich kann wirklich eintauchen und präsent sein."

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Getty Images Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" im SVA Theater in New York, Februar 2024

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Getty Images Hilary Swank beim Annual Spring Luncheon und der Oscar de la Renta Fashion Show in Beverly Hills, Mai 2025

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Getty Images Hilary Swank beim ABC Disney Upfront 2022 in New York, Mai 2022