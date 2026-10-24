Hilary Swanks Zwillinge freuen sich auf ihr Geschwisterchen

Bei Hilary Swank (52) steigt die Vorfreude gleich doppelt: Die Schauspielerin und ihr Ehemann Philip Schneider erwarten im Dezember ihr drittes Kind – und ihre dreijährigen Zwillinge Ohm und Aya fiebern dem Moment schon jetzt entgegen. Im Podcast "Question Everything" plauderte die Darstellerin aus, dass die Kleinen den errechneten Termin fest mit dem Weihnachtsfest verknüpfen. "Ist schon Weihnachten?", wollen die beiden deshalb jeden Morgen aufs Neue wissen. Vor allem Ayas Reaktion habe ihre Mutter überrascht. Normalerweise sei ihre Tochter nämlich überhaupt nicht der rührselige Typ, der bei süßen Dingen "Aww" sagt. Doch als Hilary auf ihren Bauch deutete, habe das Mädchen gefragt: "Aww, da drin?" Auch Ohm sei von der Aussicht auf ein Geschwisterchen völlig aus dem Häuschen.

Die Vorfreude ist sogar so groß, dass Ohm und Aya nach jeder kurzen Abwesenheit ihrer Mutter mit einer entscheidenden Frage auf sie warten. "Ist das Baby da?", wollen sie laut Hilary wissen, sobald sie wieder nach Hause kommt. Die Schauspielerin erklärte den beiden daraufhin, dass erst einmal der Herbst vergehen müsse und das Geschwisterchen dann zur Weihnachtszeit komme. Für sich behalten Ohm und Aya die Neuigkeit allerdings nicht. Entdecken sie im Restaurant ein fremdes Baby, steuern sie kurzerhand darauf zu und verkünden stolz: "Kann ich dir etwas erzählen? Meine Mama hat ein Baby im Bauch und es kommt zur Weihnachtszeit." Eingeweiht waren die Kinder von Anfang an: Mitte Oktober teilte Hilary auf Instagram ein witziges Video, in dem die bald fünfköpfige Familie in leuchtenden Strichmännchenkostümen tanzt. Dazu scherzte die zweifache Oscarpreisträgerin: "Viele Leute haben gefragt, welches Projekt ich als Nächstes mache – dieses erscheint im Dezember."

Hilary und der Unternehmer Philip sind seit 2018 verheiratet. 2023 bekamen sie die Zwillinge, ihren Sohn Ohm und ihre Tochter Aya. Dass sie vergleichsweise spät eine Familie gründete, thematisierte die Schauspielerin schon mehrfach. Gegenüber Women's Health erklärte sie im vergangenen Jahr: "Ich hätte früher Kinder bekommen. Ich sage nicht, dass ich aktiv gewartet habe, bis ich 47 war. Aber es war eine magische Zeit in meinem Leben, in der alles zusammenkam. Aus unzähligen Gründen war es der richtige Zeitpunkt." Mit dem Nachwuchs, der im Dezember erwartet wird, wächst die Familie nun von vier auf fünf Mitglieder. Für Ohm und Aya ist es das erste jüngere Geschwisterchen.

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Imago Hilary Swank mit Babybauch, Oktober 2026

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Getty Images Philip Schneider and Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" in Ne York

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Getty Images Hilary Swank, Schauspielerin, mit ihrem Mann Philip Schneider