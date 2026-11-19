Hilary Swank (52) hat genug von den kritischen Stimmen zu ihrer Schwangerschaft. Die Schauspielerin, die ihr drittes Kind erwartet, hat sich jetzt in der britischen Sendung "This Morning" mit deutlichen Worten an ihre Kritiker gewandt. Wie Daily Mail berichtet und auf YouTube zu sehen ist, machte sie dabei klar, dass späte Mutterschaft längst keine Ausnahme mehr sei. Für Hilary steht fest: "Es ist Zeit, mit der Zeit zu gehen! Unsere Welt ist so weit fortgeschritten, die Menschen leben so viel länger und so viele Frauen möchten damit warten, bis sie älter sind – es wird immer normaler, erst später Kinder zu bekommen", stellte sie in der Show klar. Die Menschen werden also älter und viele Frauen planen ihr Leben bewusst. Für die Schauspielerin gibt es deshalb keinen Grund zur Aufregung.

In der Sendung verriet Hilary außerdem, dass sie die aktuelle Schwangerschaft als deutlich leichter empfindet als die mit ihren Zwillingen. Damals sei sie körperlich stark gefordert gewesen. "Ich finde jedenfalls, dass es viel einfacher ist, ein einzelnes Baby auszutragen als Zwillinge, das muss ich sagen, und ich habe bis zur dritten Woche meines dritten Trimesters mit meinen Zwillingen gearbeitet – das war ganz schön anstrengend!", erinnerte sie sich. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Ich habe 18 Stunden am Tag gearbeitet und hatte zwei Doubles, weil diese keine Überstunden machen durften! Aber die schwangere, betagte Dame, die konnte das!" Von negativen Kommentaren lässt sich die zweifache Oscarpreisträgerin nach eigener Aussage nicht aus der Ruhe bringen. Sie konzentriert sich lieber auf ihr Familienglück und darauf, wie sich Mutterschaft und Schauspielkarriere verbinden lassen.

Ganz neu ist das Thema für Hilary nicht. Schon im Oktober hatte sie in einer Aufzeichnung von "The Drew Barrymore Show" darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Gesellschaft späte Elternschaft bewertet. Dort kritisierte sie, dass die Öffentlichkeit mit Frauen in dieser Hinsicht deutlich strenger umgehe als mit Männern. Frauen bekämen dafür viel mehr Gegenwind. Auch über die Gründe für ihre späte Familienplanung sprach sie offen: Ihre Karriere habe sie lange Zeit wie ein eigenes Kind behandelt. Sie habe ihr ohne jede Ablenkung ihre volle Aufmerksamkeit schenken wollen. Inzwischen könne sie den Job und das Muttersein jedoch miteinander vereinbaren. Bei "This Morning" zeigte sich die Schauspielerin nun vor allem dankbar: "Und ich habe meine beiden Kinder, ich habe einen wunderbaren Ehemann, ich habe eine tolle Familie, die mich unterstützt ... Ich bin wirklich gesegnet und könnte nicht glücklicher sein!"

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Imago Hilary Swank mit Babybauch, Oktober 2026

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Getty Images Philip Schneider and Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" in Ne York

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