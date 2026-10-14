Nach Rechtsstreit: Justin Baldoni wieder in Öffentlichkeit

Justin Baldoni (42) kehrt nach fast zwei Jahren weitgehender Zurückhaltung ins Rampenlicht zurück. Der Schauspieler und Regisseur sitzt am Dienstag, dem 13. Oktober, im Publikum der Super-Bowl-Ausgabe von Dancing with the Stars und feiert damit sein großes TV-Comeback. Wie Page Six berichtet, besucht Justin die ABC-Tanzshow erstmals als Zuschauer. Allein musste er den Auftritt im Ballsaal nicht bestreiten: Seine Ehefrau Emily Baldoni und die beiden gemeinsamen Kinder begleiteten ihn zur Aufzeichnung. Die vierköpfige Familie war als besonderer Gast von Co-Moderatorin Julianne Hough (38) vor Ort, mit der die Baldonis seit vielen Jahren eng befreundet sind.

Justin und Julianne kennen sich bereits seit mindestens einem Jahrzehnt. Julianne war 2016 Teil einer Folge über die Choreografin und Tänzerin Marinda Davis, die sie später für einen Auftritt in der 25. Staffel von "Dancing with the Stars" engagierte. Schon das Wochenende vor der Aufzeichnung verbrachte die in Nashville lebende Familie in Los Angeles: Gemeinsam mit einigen Cousins feierten Justin, Emily und die Kinder in den Universal Studios Hollywood den Geburtstag ihres Sohnes Maxwell. Zudem kam es am Set zu einem Wiedersehen mit seiner früheren Jane the Virgin-Kollegin Gina Rodriguez (42). Ihr Kino-Regiedebüt "House of Guerrero" wird von Justins Produktionsfirma Wayfarer Studios produziert.

Justins Rückzug aus der Öffentlichkeit folgte auf den Rechtsstreit rund um den Film It Ends With Us. Blake Lively (39) verklagte ihn und Wayfarer Studios im Dezember 2024 unter anderem wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung am Set sowie einer angeblichen Kampagne zur Schädigung ihres Rufes. Der Regisseur und seine Firma wiesen die Vorwürfe zurück und reichten ihrerseits eine Gegenklage gegen Blake, ihren Ehemann Ryan Reynolds (49) und weitere Beteiligte ein. Laut Page Six wurde der Fall im Mai außergerichtlich beigelegt. Justin soll demnach einen Teil von Blakes Anwaltskosten übernommen haben.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni und Emily Baldoni bei der New-York-Premiere von "It Ends With Us" im AMC Lincoln Square, 6. August 2024

Anzeige Anzeige

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set