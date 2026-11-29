Alec Baldwin (68) wird seiner Frau Hilaria Baldwin (42) nicht auf das Parkett von Dancing with the Stars folgen. Bei der Premiere von "Unbearable Christmas" Anfang November machte der Schauspieler deutlich, dass eine Teilnahme an der Tanzshow für ihn überhaupt nicht infrage kommt. Gegenüber dem Magazin People erklärte Alec zwar, dass er das erfolgreiche ABC-Format als Zuschauer "sehr unterhaltsam" finde. Selbst als Kandidat vor die Kameras zu treten, würde sich für ihn aber "ein bisschen seltsam" anfühlen. Auf die Frage, ob er sich eine eigene Teilnahme vorstellen könne, wurde der Hollywoodstar dann sehr deutlich. "Nicht in einer Million Jahren", stellte er klar. Und damit auch wirklich keine Missverständnisse aufkommen, schob er direkt hinterher: "Nein, niemals." Damit schloss er einen Ausflug ins Tanzshowgeschäft trotz seiner Freude an der Sendung kategorisch aus.

Bemerkenswert ist Alecs strikte Absage vor allem, weil Hilaria selbst erst im vergangenen Jahr Teil der Show war. Die Unternehmerin trat 2025 in der 34. Staffel der erfolgreichen ABC-Tanzshow an und stellte sich Woche für Woche der Jury und dem Publikum. An ihrer Seite stand dabei Profitänzer Gleb Savchenko (43), mit dem sie zahlreiche Choreografien einstudierte. Am Ende erreichten Hilaria und Gleb den elften Platz. Während sich Hilaria der sportlichen und öffentlichen Herausforderung des Formats stellte, möchte ihr Mann lieber auf Abstand zum Kandidatenfeld bleiben. Die Show verfolgt Alec zwar gerne vom Sofa aus, einen ähnlichen Auftritt wie den seiner Frau schließt er für sich selbst aber offenbar aus.

Für die Tanzambitionen seiner Frau hatte Alec dagegen schon lange etwas übrig, wie Hilaria vor dem Start ihrer Staffel betonte. "Er wollte schon sehr lange, dass ich bei dieser Show mitmache, und er hat mich sehr unterstützt und freut sich sehr für mich", erzählte sie damals gegenüber People. Zudem sprach sie über die gegenseitige Unterstützung in ihrer Ehe: "Ich habe ihn bei vielem unterstützt, und ich glaube, er freut sich darauf, das zu tun." Ganz ungetrübt blieb die Erfahrung für Hilaria am Ende jedoch nicht. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Wettbewerb äußerte sie sich kritisch über ihre Zeit in der Show. Sie habe das Gefühl gehabt, aus "Dancing with the Stars" "herausgemobbt" worden zu sein, erklärte die Tänzerin später. Womöglich schließt Alec auch deswegen eine eigene Teilnahme kategorisch aus.

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Getty Images Alec Baldwin bei den 35th Gotham Film Awards in New York, Dezember 2025

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Imago Hilaria Baldwin mit Alec Baldwin bei der ABT Spring Gala 2025 in New York

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