Blake Lively (39) hat einen Abstecher in ihre Serienvergangenheit unternommen. In New York City besuchte die Schauspielerin einen bekannten Schauplatz ihrer früheren Erfolgsserie Gossip Girl: das Lotte New York Palace. In der Teeniedramaserie diente das Luxushotel zu Beginn als Zuhause ihrer Kultfigur Serena van der Woodsen. An ihrem nostalgischen Ausflug ließ Blake auch ihre Fans teilhaben und veröffentlichte eine Aufnahme in ihrem Instagram-Feed. Darauf schlendert sie sichtlich gut gelaunt durch den Innenhof vor dem prächtigen Hoteleingang. Dazu schrieb sie: "Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause." Für ihren Besuch entschied sich die Schauspielerin für einen entspannten Look mit dunkelblauer Jacke, heller Jeans und grünen Stiefeln. Eine kleine blaue Umhängetasche ergänzte ihr Outfit.

Das reale Hotel befindet sich an der Madison Avenue und war in "Gossip Girl" als Außenkulisse des fiktiven Palace Hotels zu sehen. Zu Beginn der ersten Staffel wohnte Serena dort gemeinsam mit ihrer Mutter Lily van der Woodsen. Doch auch für eine andere Hauptfigur hatte das Gebäude eine besondere Bedeutung: Chuck Bass' Vater Bart war innerhalb der Serienhandlung der Eigentümer des Hotels. Immer wieder bildete das Palace den Schauplatz zahlreicher Szenen aus dem Leben von Serena und ihrem wohlhabenden Freundeskreis. Wie NYC Tourism berichtet, gehörten neben dem Lotte New York Palace auch die Treppen des Metropolitan Museum of Art zu den bekannten Drehorten von "Gossip Girl".

Als "Gossip Girl" im September 2007 erstmals ausgestrahlt wurde, war Blake gerade 20 Jahre alt. Bis zum Ende der Serie im Dezember 2012 verkörperte sie Serena van der Woodsen in sämtlichen sechs Staffeln. Ein wichtiger Teil der Handlung drehte sich um ihre immer wieder von Konkurrenz und Spannungen geprägte Freundschaft mit Blair Waldorf, gespielt von Leighton Meester (40). Auch Serenas komplizierte Beziehung zu Dan Humphrey (Penn Badgley, 40) nahm viel Raum ein. Chace Crawford (41) gehörte als Nate Archibald ebenfalls zum Hauptcast. Er spielte Serenas langjährigen Freund und früheren Schwarm. Zum 18. Jahrestag der Serienpremiere im September 2025 veröffentlichte Blake bereits einige Erinnerungen an die Dreharbeiten auf Instagram, wie unter anderem Us Weekly berichtete. Damals bezeichnete sie die Produktion als ihr "College", schließlich hatte sie einen großen Teil ihrer jungen Erwachsenenjahre am Set verbracht. Von 2021 bis 2023 gab es zudem eine Neuauflage, die eine neue Generation wohlhabender Teenager in New York begleitete. Nach zwei Staffeln wurde die Serie eingestellt. "Gossip Girl"-Autorin Cecily von Ziegesar enthüllte unlängst, dass sie an einem Buch schreibt, das sich hauptsächlich um Blair Waldorf drehen soll, die Freundin und Rivalin von Blake Livelys Rolle Serena van der Woodsen.

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Getty Images Blake Lively verlässt nach einer Vergleichskonferenz im Fall zu "It Ends With Us" das Bundesgericht in New York

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Getty Images Ed Westwick, Penn Badgley, Leighton Meester, Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2007

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