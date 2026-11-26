Für Maura Higgins (36) hat es am Ende nicht zum Sieg gereicht: Die Reality-TV-Bekanntheit ist am Dienstagabend gemeinsam mit Profitänzer Mark Ballas (40) im Finale der 35. Staffel von Dancing with the Stars ausgeschieden und belegte den fünften Platz. Dabei hatte das Duo für alle drei Tänze des Abends die Höchstwertung der Jury erhalten. Finanziell könnte sich die Teilnahme für die Irin dennoch auszahlen. PR-Expertin Kayley Cornelius zählt sie gegenüber Covers sogar zu den größten Gewinnerinnen der Staffel, wenn es um ihre weitere Karriere geht, wie The Blast berichtete. Durch ihre gestiegene Bekanntheit in den USA könnten sich ihr künftig lukrative Werbeverträge und hochkarätige Fernsehauftritte bieten. "Sie hat sich in den USA einen Namen gemacht, und jetzt werden sich ihr nur noch mehr Türen öffnen. Ich denke, sie befindet sich nun in einer wirklich starken Position, um eine lebensverändernde Karriere aufzubauen, und könnte ihr Vermögen im Laufe der kommenden Jahre sogar auf rund zwölf Millionen Dollar verdoppeln", prognostiziert Kayley.

Die durch die Tanzshow gewonnene Reichweite sei laut der Expertin ähnlich viel wert wie ein Sieg. Die begehrte Mirrorball-Trophäe sicherten sich am Ende Ezra Frech und Daniella Karagach. Als möglichen nächsten Karriereschritt nennt Kayley die Moderation von "Love Island UK": Maura werde als eine der Favoritinnen für die Nachfolge von Maya Jama (32) gehandelt. Mit diesem Job könnte sie ihre Karriere in den USA weiter vorantreiben und gleichzeitig den Kontakt zu ihrem britischen Publikum halten. Zusätzliche Einnahmen seien durch Kooperationen mit Mode-, Beauty- und Lifestylemarken möglich. Besonders großes Potenzial sieht Kayley in Mauras bestehender Verbindung zur Marke Alo. Ein entsprechender Vertrag für den US-Markt könnte ihr allein rund eine Million Dollar einbringen. Um die Aufmerksamkeit nach der Tanzshow zu nutzen, empfiehlt die PR-Expertin weitere prominente Auftritte in den USA, etwa beim Magazin People, in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" oder in Alex Coopers (32) Podcast "Call Her Daddy". Langfristig müsse Maura sich als eigenständige Persönlichkeit etablieren und dürfe nicht allein als Realitystar wahrgenommen werden, der bei "Dancing with the Stars" mitgetanzt hat.

Finanziell dürfte sich die Teilnahme an der Show für Maura ohnehin schon gelohnt haben: Für ihren Einstieg und die ersten beiden Wochen soll sie rund 125.000 Dollar kassiert haben. Durch den Einzug ins Finale könnte ihre Gage sogar auf bis zu 295.000 Dollar gestiegen sein. Ihren Tanzpartner Mark kannte die Irin übrigens bereits vor ihrem gemeinsamen Auftritt bei "Dancing with the Stars". Die beiden hatten sich Anfang 2026 bei der US-Ausgabe von "The Traitors" kennengelernt. Auch dort schaffte es Maura bis ins Finale, musste sich am Ende jedoch mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Wie PR-Expertin Kayley anmerkt, ist es für die Irin nicht das erste Mal, dass sie in einem Realityformat nur knapp am Sieg vorbeischrammt. Bislang hat sie das allerdings nicht davon abgehalten, anschließend neue große Karriereprojekte anzugehen.

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Getty Images Maura Higgins bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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Getty Images Maura Higgins beim Time100 Creators Event 2026 in New York City

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