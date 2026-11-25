Alfonso Ribeiro (55) hat genug von den Spekulationen über angeblich abgesprochene Entscheidungen bei "Dancing with the Stars". Im Gespräch mit TV Insider machte der Moderator vor dem Finale der 35. Staffel deutlich, dass die Produktion keinen Einfluss darauf nehme, welche Promis weiterkommen. Dafür gebe es eigens zuständige Mitarbeiter, die sowohl die Zuschauerabstimmung als auch die Einhaltung der Showregeln kontrollieren. Dass manche Ergebnisse für Unverständnis sorgen, überrascht Alfonso dennoch nicht. Schließlich könnten die Fans mit ihrem Wahlverhalten bewusst verhindern, dass bestimmte Teilnehmer die nächste Runde erreichen. "Wenn ihr sie dort nicht haben wollt, stimmt anders ab", erklärte er. Ein unerwarteter Rauswurf bedeute deshalb keineswegs, dass hinter den Kulissen getrickst werde. Vielmehr könnten strategisch abgegebene Stimmen selbst besonders talentierten Tanzpaaren zum Verhängnis werden.

Wie entscheidend die Gunst des Publikums tatsächlich ist, verdeutlicht das Abstimmungssystem der Sendung. Produzent Conrad Green erläuterte, dass die Jury und die Zuschauer jeweils 50 Prozent zum Endergebnis beitragen. Aus den beiden Bewertungen ergeben sich Platzierungen, deren Rangpunkte anschließend addiert werden. Bei einem Gleichstand entscheidet die Publikumswertung. Alfonso stellte zudem klar, dass bei identischen Juryplatzierungen keine Rangnummer ausgelassen wird. Die tatsächliche Stimmenzahl bleibt trotzdem unbekannt. Für Diskussionen sorgte zuletzt das Halbfinalaus von Harry Shum Jr. (44) und Jenna Johnson (32), obwohl sie die Höchstwertung von 60 Punkten erreicht hatten. Zuvor waren bereits Jenna Dewan (45) und Val Chmerkovskiy ausgeschieden. Gegenüber USA Today erklärte Alfonso: "Es war schon immer zum Teil ein Beliebtheitswettbewerb." Wer gewinnen wolle, müsse deshalb nicht nur auf dem Parkett überzeugen, sondern auch die Zuschauer begeistern.

Auch Hilaria Baldwin (42) musste bereits erfahren, wie unangenehm die öffentliche Meinung für Kandidaten der Tanzsendung werden kann. Nach ihrem überraschenden Abschied machte sie ihrem Ärger über Anfeindungen in den sozialen Medien Luft. Die negativen Reaktionen und gezielten Aktionen gegen sie hätten ihrer Ansicht nach ihre Erfolgsaussichten beeinträchtigt. Während Hilaria damit vor allem das Verhalten der Zuschauer kritisierte, nimmt Alfonso die Verantwortlichen der Show ausdrücklich in Schutz. Dass er sich mit den Herausforderungen des Wettbewerbs auskennt, kommt nicht von ungefähr: Der Schauspieler hat selbst schon um den Sieg getanzt, bevor er die Moderation übernahm. Seine Karriere begann allerdings lange vor seiner Zeit bei der Tanzshow. Einem breiten Publikum wurde der vierfache Vater durch seine Rolle in der Serie "Der Prinz von Bel-Air" bekannt. Heute moderiert er den TV-Wettbewerb.

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Getty Images Alfonso Ribeiro bei der Premiere von "Gemini Man"

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Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Dewan beim iHeartRadio Music Festival 2026 in Las Vegas

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