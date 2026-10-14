Nach Scheidung zeigt Amy Schumer ihre neue Strandfigur

Nur wenige Wochen nach der rechtskräftigen Scheidung von Chris Fischer gibt Amy Schumer (45) private Einblicke in ihren Familienurlaub. Auf Instagram veröffentlichte die Komikerin eine Reihe sommerlicher Aufnahmen von den Turks- und Caicosinseln, auf denen sie selbstbewusst ihre neue Figur am Strand präsentiert. Auf einem der Bilder posiert sie in einem eng anliegenden weißen Badeanzug mit Blumenmuster vor dem tiefblauen Meer, auf einem weiteren steckt sie in einem Neoprenanzug. Denn die Auszeit nutzte Amy nicht nur zum Entspannen: Stolz präsentierte sie auch ihre frisch erworbene Tauchzertifizierung. "Unsere Familie hatte die Zeit ihres Lebens im Beaches Resorts auf den Turks- und Caicosinseln. Die besten Entscheidungen meines Lebens waren, Mutter zu werden und mich von PADI fürs Tauchen zertifizieren zu lassen", schrieb sie zu den Aufnahmen. Wie sehr sie die gemeinsamen Tage mit ihrer Familie genossen hat, machte die Schauspielerin damit mehr als deutlich.

Ihren Followern legte Amy gleich noch ans Herz, einen lang gehegten Wunsch nicht länger aufzuschieben: "Wenn ihr wie ich seid und schon immer tauchen wolltet, wartet nicht." Die Reaktionen auf die Urlaubsmotive ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren sammelten sich zahlreiche Komplimente, sowie Herzaugen- und Flammen-Emojis. "Okay, du heiße Frau. Ich freue mich so für dich, Amy!", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte in Großbuchstaben: "ICH LIEBE DAS FÜR DICH." Amys Gewichtsverlust ist immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Erst kürzlich verriet die Komikerin, seit einer Fettabsaugung im Jahr 2022 mehr als 23 Kilogramm abgenommen zu haben. Auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben setzte sie zeitweise auch auf das Abnehmmedikament Wegovy und änderte ihren Lebensstil, um gesundheitlichen Problemen entgegenzuwirken.

Wie Amy selbst betonte, ging es bei ihrer Gewichtsabnahme um weit mehr als ihr Aussehen. Bei der Komikerin wurde das Cushing-Syndrom festgestellt – eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die unter anderem zu einer ausgeprägten Schwellung des Gesichts führen kann. "Ich hatte eine Krankheit, die dein Gesicht extrem aufschwemmt und dich töten kann, aber das Internet hat sie erkannt, und die Krankheit ist abgeklungen", stellte sie in den sozialen Medien klar, wie OK! berichtete. Und weiter: "Entschuldigung für jedes Gefühl, das es in euch auslöst, dass ich dieses Gewicht verloren habe. Entschuldigung an alle, die enttäuscht wurden." Sie habe nicht abgenommen, um attraktiv auszusehen, sondern "um zu überleben". Bilder, auf denen sie sich stark und schön fühle, seien keine Hilferufe, sondern eine Feier des Lebens und der Gesundheit. Von Chris hatte sich Amy im Dezember 2025 getrennt, im September 2026 wurde die Scheidung rechtskräftig.

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Imago Amy Schumer, Oktober 2025

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Instagram / amyschumer Amy Schumer zeigt ihre Strandfigur

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Getty Images Chris Fischer und Amy Schumer bei der Good+Foundation-Gala im Carnegie Hall, New York, 18. Oktober 2023