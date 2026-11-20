Amy Schumer (45) hat bei der Benefizveranstaltung "A Very Good+ Night of Comedy" im New Yorker Beacon Theatre alle Blicke auf sich gezogen. Am Dienstagabend präsentierte die Schauspielerin ihre deutlich schlankere Figur in einem rosafarbenen Tweedminikleid samt farblich passenden High Heels. Auf Schmuck verzichtete sie komplett und trug ihre langen blonden Haare glatt mit Seitenscheitel. Die Gala kam der von Jessica Seinfeld gegründeten Good+ Foundation zugute, die bedürftige Familien in New York mit Alltagsgegenständen unterstützt. Obwohl Amy im Vorfeld nicht auf der Liste der Auftretenden stand, mischte sie sich backstage unter Stars wie Jerry Seinfeld (72), Marcello Hernández, George Wallace, Leanne Morgan, Ryan Hamilton, George Stephanopoulos, Ali Wentworth und NBA-Commissioner Adam Silver.

Über ihr Gewicht spricht Amy schon seit geraumer Zeit ganz offen. Ende vergangenen Jahres berichtete sie in ihrer Instagram-Story: "Ich habe nicht 15 Kilo verloren, sondern 25. Nicht, um heiß auszusehen, auch wenn sich das spaßig anfühlt", stellte sie klar. Geholfen hat ihr dabei das Medikament Mounjaro, nachdem ein vorheriger Versuch mit Ozempic heftige Übelkeit, Erbrechen und Erschöpfung ausgelöst hatte. In Howard Sterns (72) SiriusXM-Show erklärte sie diese Empfindlichkeit mit dem Gen GDF15 und erinnerte sich an die Ozempicphase: "Ich verlor so schnell 15 Kilo. Ich sah toll aus, aber ich konnte meinen Kopf nicht vom Kissen heben. Was bringt das also?" Zudem betonte die Comedian Ende 2025, dass sie abgenommen habe, um zu "überleben".

2024 hatte Amy öffentlich gemacht, am seltenen Cushing-Syndrom erkrankt zu sein – ausgelöst durch hoch dosierte Steroidinjektionen, die zu einer übermäßigen Cortisolwirkung und starken Schwellungen im Gesicht führten. Diese Symptome sind inzwischen abgeklungen. Bereits 2022 hatte die zweifache Emmy-Preisträgerin offen über eine Fettabsaugung sowie Operationen wegen ihrer Endometriose gesprochen, bei denen ihr Gebärmutter und Blinddarm entfernt wurden. Beruflich feierte Amy ihren großen Durchbruch mit ihrer preisgekrönten Sketchshow "Inside Amy Schumer" sowie der Kinokomödie "Dating Queen" aus dem Jahr 2015, für die sie auch das Drehbuch schrieb. Zuletzt war sie unter anderem in der Serie "Life & Beth" und dem Netflixfilm "Kinda Pregnant" zu sehen.

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Getty Images Amy Schumer in New York, November 2026

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Instagram / amyschumer Amy Schumer, Silvester 2025

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