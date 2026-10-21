Amy Schumer spricht über die Pflege ihres MS-kranken Vaters

Amy Schumer (45) hat offen über eine der größten Belastungen in ihrem Leben gesprochen: die Pflege ihres Vaters, der an Multipler Sklerose erkrankt ist. Im Podcast "Beyond the Program with Jim Curtis" erzählte die Comedian, dass ihr Vater inzwischen in einer betreuten Wohneinrichtung lebt und schon seit vielen Jahren im Rollstuhl sitzt. Wie Schumer berichtete, fühlt sich ihr Vater in seiner Wohnsituation nicht wohl. Zudem macht ihm sein Kurzzeitgedächtnis zu schaffen: Bisweilen ruft er sie kurz nach einem Besuch an und fragt, wann sie wieder zu ihm kommt. Dennoch erleben Vater und Tochter nach wie vor berührende Momente der Nähe. "Mein Vater bringt mich immer noch zum Lachen. Wir haben noch immer wunderschöne Momente", betonte Amy in dem Podcast. "Er sagt dann: 'Mach dieses Lied an', und wir hören es uns an und er weint. Und dann liebe ich dieses Lied, und er erzählt von Erinnerungen, die er damit verbindet."

Besonders bewegend war für Schumer die Erkenntnis, dass ihr Vater künftig dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen sein würde. Während eines gemeinsamen Familienurlaubs hatte er zunehmend Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Als sie gemeinsam im Meer waren, wurde ihr bewusst, dass dieser Moment wohl der letzte seiner Art sein würde. Ihr Vater geriet im Wasser ins Straucheln – und mit dieser Erfahrung endete ein Stück ihrer gemeinsamen Geschichte, wie das Magazin OK! berichtet. Die Krankheit macht den Alltag der Familie bis heute unberechenbar, immer wieder muss ihr Vater ins Krankenhaus. Ihre damalige Erkenntnis beschrieb Amy im Podcast mit Jim Curtis so: "Diese Dinge, die man liebt, können einem einfach genommen werden. Dadurch wurde mir klar, dass es dafür wirklich keinen Sinn und keine Erklärung gibt."

Vor Ausbruch seiner Erkrankung hatte Schumers Vater eine besonders enge Beziehung zu Amy und ihrer Schwester. Sie erinnert sich gern daran, wie er sie als Kind abends in den Schlaf sang und ihr Geschichten erzählte. Auch gemeinsame Stunden im Meer gehörten zu den prägenden Erlebnissen der Familie: Ihr Vater liebte es, mit seinen Töchtern im Wasser zu sein. Die Diagnose und die Trennung ihrer Mutter von ihm überschatteten vor allem die Jahre zwischen Amys neuntem und zwölftem Lebensjahr. Damals entwickelte sie eine Strategie, die sie bis heute begleitet: den Humor. "Ich dachte einfach: 'Was ist das Schlimmste, das ich gerade sagen könnte? Was wäre das Unangemessenste? Wie können wir diesen Moment lustig machen?'", erinnerte sie sich in dem Podcast. "So habe ich überlebt und meine Familie zusammengehalten."

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Getty Images Amy Schumer bei der Premiere von Focus Features' "Lorne" in der Alice Tully Hall in New York City, 9. April 2026

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Instagram / amyschumer Amy Schumer zeigt ihre Strandfigur

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Instagram / amyschumer Amy Schumer, Oktober 2025