Amy Schumer zeigt blutige Folgen eines skurrilen Unfalls

Amy Schumer (45) meldet sich bei ihren Fans nach einem schmerzhaften Unfall. Eigentlich wollte die Schauspielerin zu Hause lediglich ein paar neue Fische in ihrem Familienaquarium willkommen heißen. Am Ende zog sie sich jedoch eine blutende Wunde zu, sodass ein Arzt zu ihr nach Hause kommen musste. Wie die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story erklärte, wollte sie den Transportbeutel der Tiere in Eile mit einer Küchenschere öffnen. Dabei zerbrach die Schere plötzlich. Eine Hälfte fiel so unglücklich zu Boden, dass die Spitze nach oben ragte. Genau in diesem Moment trat Amy darauf und die Klinge bohrte sich in ihren Knöchel. Die klaffende Wunde musste noch vor Ort von einem Arzt genäht werden. Ihren Followern zeigte Amy sowohl die kaputte Schere als auch Nahaufnahmen ihres blutigen Knöchels während der Behandlung.

In ihrer Story schilderte Amy detailliert, wie es zu dem ungewöhnlichen Unfall gekommen war: "Im Grunde habe ich mich beeilt, um den Beutel mit den Fischchen zu öffnen. Dabei fiel eine Hälfte der Küchenschere ab und landete schräg mit der Spitze nach oben, genau als ich auftrat, und stach mir in den Knöchel." Bereits zu einem Foto der kaputten Schere hatte sie geschrieben: "Ein verrückter Unfall mit dieser Schere. Gefährlich!" Trotz der Schmerzen nahm die Komikerin den Vorfall mit Humor: "Ja, ich gebe den Fischen die Schuld." Die neuen Mitbewohner, die sie für ihre Verletzung verantwortlich machte, zeigte sie anschließend direkt vor der Kamera. Amy stellte sie ihren Fans sogar namentlich vor: "Wir haben ein paar neue Mitglieder. Das ist Floppy, das ist Flippy und das ist Goldy."

Über ihre Gesundheit spricht Amy auch offen, selbst wenn es um ernstere Themen geht. 2024 machte sie öffentlich, dass bei ihr das Cushing-Syndrom diagnostiziert worden war. In ihrem Newsletter News Not Noise erklärte sie damals: "Ich wünsche mir so sehr, dass Frauen sich selbst lieben und unerbittlich für ihre eigene Gesundheit kämpfen – in einem System, das ihnen normalerweise nicht glaubt." Im vergangenen Jahr wurde im Netz zudem viel über ihren Gewichtsverlust spekuliert. Daraufhin stellte die Schauspielerin auf Instagram klar: "Ich bin stolz darauf, wie ich immer ausgesehen habe." Zuletzt hatte Amy auch erfreuliche Nachrichten zu verkünden: Sie berichtete, dass sie inzwischen keine Schmerzen mehr habe. Ihre Endometriose habe sich gebessert, ihr Rücken heile und das Cushing-Syndrom sei verschwunden. Besonders mit Blick auf ihren Sohn sei sie dafür dankbar.

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Getty Images Amy Schumer bei der Premiere von "Lorne" in New York, April 2026

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Instagram / amyschumer Amy Schumers Verletzung am Fuß, November 2026

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