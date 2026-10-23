Amy Schumer hatte sechs Jahre lang keine Lust auf Sex

Amy Schumer (45) hat überraschend offen über ihr Sexleben gesprochen. Die Komikerin verriet in ihrer Instagram-Story, dass sie wegen eines massiven Testosteronmangels rund sechs Jahre lang kein Verlangen nach Geschlechtsverkehr verspürt habe. In einem eingeblendeten Textaustausch mit einer nicht näher genannten Person schrieb Amy: "Ich hatte kein Testosteron in meinem Körper. Ich hatte sechs Jahre lang keine Lust auf Sex." Das intime Geständnis fiel im Rahmen einer Werbekooperation mit Midi Health, einer virtuellen Klinik, die sich auf Beschwerden während der Perimenopause und der Menopause spezialisiert hat. Amy berichtete in diesem Zusammenhang nicht nur über die lange Phase ohne sexuelle Lust, sondern gewährte auch Einblicke in ihre aktuelle Behandlung. Inzwischen versucht die Schauspielerin, ihren Hormonhaushalt mithilfe verschiedener Präparate wieder auszugleichen.

Amy setzt nach eigenen Angaben auf eine umfassende Hormonersatztherapie. Zu ihrer Behandlung zählen Pflaster, Testosteroncreme, vaginale Einlagen und Progesteron. Vor allem von der Wirkung der vaginalen Präparate zeigte sie sich überzeugt: "Die Einlagen sind wie Viagra für Frauen", erklärte Amy in ihrer Story. Ihre gesundheitliche Vorgeschichte ist komplex. Wegen einer Endometriose unterzog sich die Komikerin 2021 einer Hysterektomie, bei der ihr neben der Gebärmutter auch der Blinddarm entfernt wurde. Später schilderte Amy, dass sie an den meisten Tagen eines Monats unter Schmerzen gelitten habe, die für andere Menschen nicht sichtbar gewesen seien. 2024 machte sie zudem öffentlich, am Cushing-Syndrom erkrankt zu sein. Ausgelöst worden sei dieses durch Steroidinjektionen, die der Behandlung von Narben nach einer Brustverkleinerung und ihrem Kaiserschnitt im Jahr 2019 dienten.

Dass es in Sachen Lust eine längere Durststrecke gab, hatte die Schauspielerin schon einige Monate zuvor angedeutet. Bei einem Live-Event des Podcasts "Not Skinny But Not Fat" führte sie dieses Empfinden damals auf eine aus ihrer Sicht verpfuschte Darmspiegelung zurück. Trotz ihres körperlichen Unwohlseins betonte die Schauspielerin bei der Veranstaltung zugleich, insgesamt glücklicher denn je zu sein. Privat ist die Komikerin Mutter eines Sohnes: Gene kam 2019 per Kaiserschnitt zur Welt. Das Kind bekam sie mit ihrem Ex-Mann Chris Fischer. Nach ihrer Operation erklärte Amy mit Blick auf die Endometrioseerkrankung, es sei ein Wunder gewesen, dass sie überhaupt ein Kind habe austragen können. Immer wieder nutzt sie ihre Reichweite, um über Diagnosen und Behandlungen zu sprechen, die sonst selten thematisiert werden. Ihre jüngsten Aussagen über den Testosteronmangel liefern nun einen weiteren Einblick in die gesundheitlichen Probleme, die sie in den vergangenen Jahren belastet haben.

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Getty Images Amy Schumer bei der Premiere von Focus Features' "Lorne" in der Alice Tully Hall in New York City, 9. April 2026

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Instagram / amyschumer Amy Schumer, Oktober 2025

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Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022 in Beverly Hills