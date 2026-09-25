Amy Schumer & Chris einigen sich auf Scheidungsvereinbarung

Acht Monate nach dem Gang vor Gericht haben Amy Schumer (45) und Chris Fischer eine Einigung erzielt: Das ehemalige Paar hat sich auf die Bedingungen ihrer Scheidung verständigt. Wie Page Six jetzt berichtet, reichten die beiden den vorgeschlagenen Scheidungsbeschluss am Donnerstag beim New York Supreme Court ein. Das Gericht soll die Vereinbarung bereits unterzeichnet haben. Bis das Ehe-Aus endgültig rechtskräftig wird, fehlt damit nur noch ein formaler Schritt – die abschließende Bearbeitung durch den zuständigen County Clerk. Im Zuge des Verfahrens wurden dem Bericht zufolge auch gerichtliche Anordnungen zur Versorgung und Unterstützung ihres gemeinsamen Sohnes Gene bearbeitet. Der Junge ist sieben Jahre alt. Konkrete Details zu diesen Regelungen wurden allerdings nicht öffentlich gemacht.

Im Dezember 2025 bestätigten Amy und Chris ihre Trennung nach sieben Ehejahren. Nur wenige Wochen später, im Januar 2026, reichte die Schauspielerin offiziell die Scheidung ein. Einen konkreten Grund für das Beziehungsende nannte keiner der beiden öffentlich. Amy stellte lediglich klar, dass ihr Gewichtsverlust nichts mit dem Ende ihrer Ehe zu tun gehabt habe. Über die Hintergründe der Trennung schwiegen beide seitdem weitgehend. Auch zur nun erzielten Scheidungsvereinbarung äußerten sie sich bislang nicht. Vertreter und Anwälte der beiden reagierten laut Page Six zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Wie die Betreuung des siebenjährigen Gene künftig geregelt wird, bleibt damit ebenfalls Privatsache der ehemaligen Eheleute.

Kennengelernt und geheiratet hatten Amy und Chris weitgehend abseits der Öffentlichkeit – 2018 gaben sich die beiden heimlich das Jawort. Ein Jahr später kam ihr Sohn zur Welt. Bereits bei der Bekanntgabe ihrer Trennung betonten sie, im Guten auseinandergehen und ihren Fokus auf das gemeinsame Kind legen zu wollen. "Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach 7 Jahren zu beenden. Wir lieben uns sehr und werden uns weiter auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren", schrieb die Comedian damals auf Instagram. Mit den Worten "Einvernehmlich und voller Liebe und Respekt! Familie für immer" machte sie zudem deutlich, dass sie und ihr Ex als Eltern miteinander verbunden bleiben wollen.

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Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Premiere von "Room To Move" beim Tribeca Festival im SVA Theater in New York

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Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer, Ex-Paar

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