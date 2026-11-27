Giuliano Hediger sorgt direkt bei seinem Einzug in die Alpen-WG für Gesprächsstoff. In der vierten Staffel von Forsthaus Rampensau Germany macht der Realitystar ein pikantes Geständnis: Zwischen ihm und Stella, der Schwester seiner Mitstreiterin Brenda Brinkmann (23), ist es offenbar schon vor der Show zu einem näheren Kontakt gekommen. Brenda begrüßt Giuliano bei seiner Ankunft überschwänglich. Wenig später erkundigt er sich bereits danach, wo Stella ist. Als die beiden sich schließlich gegenüberstehen, wird ihre gemeinsame Vergangenheit zum Thema. Im Einzelinterview räumt der Musiker dann ein, dass er und Stella sich an einem früheren Abend mehrfach geküsst haben. Mehr sei allerdings nicht passiert, betont er: "Stella und ich hatten mal uns vielleicht kurz bisschen geküsst. Bisschen viel."

Vor den anderen Bewohnern wollen Giuliano und Stella zunächst allerdings nicht viel von ihrer gemeinsamen Vorgeschichte preisgeben. Als Marco Cerullo (38) die beiden fragt, ob sie sich kennen, weicht Giuliano aus: "Ich weiß nicht, vielleicht." Stella spricht dagegen lediglich von einer Begegnung. Doch Marco lässt nicht locker und möchte wissen, ob zwischen ihnen mehr gelaufen ist. Beide verneinen und erklären, sich bei einem Fightingevent über den Weg gelaufen zu sein. Giuliano beendet das Thema vorerst mit einem knappen "Lass gut sein". Dabei hat Stella in der Show zuvor bereits verraten, Giuliano persönlich zu kennen und mit ihm feiern gewesen zu sein. Brenda spielt die Angelegenheit wiederum herunter und stellt klar, dass es sich nur um eine Kleinigkeit gehandelt habe. "Aber er hat daraus etwas Großes gemacht, was gar nicht der Rede wert war", erklärt die Realitydarstellerin in der Sendung.

Auch Brenda und Giuliano kennen sich bereits von einem früheren Dreh. Zwar stehen die beiden nicht regelmäßig miteinander in Kontakt, dennoch beschreibt Brenda ihre Verbindung als von einer Art unausgesprochener Loyalität geprägt. Für die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany", die heute gestartet ist, ziehen insgesamt zehn Duos und damit 20 bekannte Gesichter aus dem Reality-TV in die Alpen-WG im österreichischen Kärnten. Neben Giuliano, Brenda und Stella sind unter anderem auch Filip Pavlovic (32), Claudia Obert (65) und Theresia Fischer (34) dabei. Die Kandidaten treten in Zweierteams gegeneinander an und kämpfen darum, sich den Titel der größten Rampensäue Deutschlands zu sichern.

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Joyn Giuliano Hediger, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

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Joyn Stella und Brenda Brinkmann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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