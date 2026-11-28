Marlisa Rudzio (37) präsentiert sich nach den vergangenen Monaten deutlich verändert, nachdem die Content-Creatorin innerhalb kurzer Zeit ganze 15 Kilogramm abgenommen hat – ein Gewichtsverlust, der auch im "Forsthaus Rampensau Germany" sofort auffällt. Dort spricht Mitkandidat Giuliano Hediger die Influencerin ohne Umschweife auf ihre neue Figur an: "Du hast voll abgenommen." Marlisa nutzt die Gelegenheit, um in der Realityshow offen über die Hintergründe zu sprechen. Hinter dem Gewichtsverlust steckt nämlich keine gezielte Diät, sondern eine schwere Zeit. Psychisch sei es ihr sehr schlecht gegangen, erzählt sie. Irgendwann habe sie nicht mehr richtig essen können. Als einen der Auslöser nennt Marlisa eine Bemerkung von Brenda Brinkmann (23). Die Realitydarstellerin hatte sie in der Show "Reality Backpackers" als "Raupe Nimmersatt" bezeichnet. Dieser Kommentar habe bei ihr nach eigenen Angaben lange nachgewirkt.

Brendas Bemerkung habe bei ihr massive Selbstzweifel geweckt, berichtet Marlisa. Doch dabei sei es nicht geblieben: Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung habe sich im Netz eine wahre Hasswelle über sie ergossen. Völlig Unbekannte hätten dabei nicht bloß ihr Äußeres niedergemacht, sondern obendrein auch noch ihre Partnerschaft angezweifelt. Eine bestimmte Art von Hassnachrichten habe sie besonders verletzt: "Ich habe Nachrichten bekommen, wie ich mit meinem Aussehen so einen hübschen Mann kriege", berichtet sie in dem Format. Vor ihren Mitstreitern macht die Influencerin keinen Hehl daraus, wie sehr sie diese Anfeindungen mitgenommen haben. Mit der wachsenden psychischen Belastung sei auch ihr Essverhalten immer stärker aus dem Gleichgewicht geraten. Die Folgen sind inzwischen deutlich sichtbar. Durch die 15 verlorenen Kilos braucht Marlisa heute mehrere Kleidergrößen weniger als noch vor einigen Monaten.

Brenda selbst sieht die Sache deutlich gelassener. Für die Aufregung um ihre damalige Aussage zeigt sie wenig Verständnis. Sie erklärt ihren Kommentar stattdessen mit ihrer Art von Humor: "Ich habe einen ekligen, trockenen Humor manchmal", sagt sie in der Show. Eine Entschuldigung kommt für die Realitydarstellerin trotzdem nicht infrage. Als Grund führt sie an, dass zwischen ihr und Marlisa kein persönliches Verhältnis bestehe: "Sie ist nicht in meinem Freundeskreis und ich muss mich nicht entschuldigen. Es ist mir egal, wie sie fühlt und denkt." Die kontroverse Äußerung von Brenda fiel seinerzeit bei den Dreharbeiten zu "Reality Backpackers". Jetzt treffen die beiden als Konkurrentinnen im "Forsthaus Rampensau Germany" erneut aufeinander, dessen aktuelle Staffel, die laut Marlisa die "krasseste" sein soll, am 6. November auf Joyn und sixx angelaufen ist.

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Imago Marlisa Rudzio, 2024.

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Imago Marlisa Rudizo aka Mrs. Marlisa mit Freund William Raab

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