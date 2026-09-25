Leere EOTB-Villa: Laurenz und Gabby haben an 16 Orten Sex

In der finalen Folge von Ex on the Beach ergibt sich für Laurenz Pesch (25) und Gabby Alves Rodrígues eine Gelegenheit, die die beiden sofort beim Schopf packen: Viola muss die Villa verlassen, während die übrigen Kandidaten gemeinsam auf eine Party geschickt werden. Zurück bleiben nur Laurenz und Gabby – und damit eine komplett sturmfreie Bude. Die Chance auf ungestörte Zweisamkeit lassen sich die beiden Realitystars nicht entgehen. Statt es bei einem gemütlichen Tag zu zweit zu belassen, machen sie gleich mehrere Räume der Unterkunft zum Schauplatz ihrer Leidenschaft. In verschiedenen Schlafzimmern und sogar draußen auf der Terrasse werden die beiden intim, zwischendurch laufen sie nackt durch das Haus. Dass rund um die Uhr Kameras mitlaufen und jeden Moment festhalten, scheint Laurenz und Gabby dabei nicht zu stören.

Zunächst beginnt ihre gemeinsame Zeit ganz harmlos: Die beiden bekommen eine Flasche Sekt und stoßen miteinander an. Schnell wird allerdings klar, worauf der Abend hinausläuft. "Lass die Villa auseinandernehmen", kündigt Laurenz an – und Gabby zögert nicht lange: "Okay, ich bin dabei." Was die beiden damit meinen, zeigen die anschließenden Szenen ziemlich deutlich. Von Raum zu Raum ziehen sie durch die Unterkunft und lassen dabei kaum eine Ecke aus. Selbst eine kurze Zigarettenpause hält den Realitystar nicht davon ab, weiterzumachen. "Ah, f*ck. Es gibt so viele Räume noch", stellt er fest und macht damit deutlich, dass der Rundgang durch die Villa noch längst nicht beendet ist.

Als die übrigen Kandidaten zurückkehren, geben sich Laurenz und Gabby zunächst unschuldig. Auch auf direkte Nachfrage von Gigi Birofio (27) betont Laurenz, dass die beiden keinen Sex gehabt hätten. Gleichzeitig versucht er jedoch, Gigi auf andere Weise die Wahrheit zu vermitteln: Er führt ihn zu jedem Ort, an dem es zwischen ihm und Gabby intim geworden ist – von der Date-Cabana über die Raucherecke und den Whirlpool bis hin zur Liege draußen. "Das sind 16 Orte", zeigt sich Laurenz später im Interviewraum gegenüber Gabby fassungslos. Gleichzeitig nimmt er die Situation mit Humor: "Also, wenn wir ’ne schöne Zeit haben und gleichzeitig Gigi eins auswischen können – perfekt." Insgesamt hatten Laurenz und Gabby demnach an 16 verschiedenen Orten Sex.

Während Laurenz und Gabby in der Villa also sichtlich Spaß haben, geht es bei den übrigen Kandidaten auf der Party deutlich weniger harmonisch zu. Nelly gerät dort erneut mit ihrem Ex Emre aneinander. Doch damit nicht genug: Im weiteren Verlauf legt sich Emre auch mit Bonny an. Rob versucht zu schlichten und fordert ihn auf, sich besser im Griff zu haben. Einsichtig zeigt sich Emre allerdings nicht. "Ich bin so, wie ich bin. Wenn's euch passt, dann passt's. Wenn nicht, dann nicht", stellt er klar. Während in der Villa also ungestörte Zweisamkeit angesagt ist, sorgen die Auseinandersetzungen auf der Party für reichlich Zündstoff unter den übrigen Kandidaten.

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RTL / Daniel Alvarez, RTL / Friederike Jacobitz Collage: Laurenz Pesch und Gabby Alves Rodrígues

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RTL / Friederike Jacobitz Gabby Alves Rodrígues, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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RTL / Daniel Alvarez Laurenz Pesch, "Ex on the Beach"-Kandidat 2026

RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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