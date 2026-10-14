Prinzessin Eugenie zeigt erstmals ihre Tochter Adelaide

Prinzessin Eugenie (36) gibt ihren Fans endlich einen genaueren Blick auf ihr jüngstes Familienmitglied: Tochter Adelaide ist gerade einmal zwei Monate alt und war bislang kaum zu sehen. Anlässlich ihres achten Hochzeitstags teilte die Royal nun auf Instagram ein privates Video, in dem auch ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) zu sehen ist. Unterlegt ist der Clip mit dem Beatles-Klassiker "Here Comes the Sun". Den besonderen Anlass nutzt Eugenie zugleich für eine liebevolle Botschaft an ihren Ehemann. Dabei würdigt die Prinzessin Jack nicht nur als ihren besten Partner, sondern hebt auch hervor, wie aufmerksam und fürsorglich er mit den gemeinsamen Kindern umgeht. Die ruhige Szene gibt damit erstmals einen klaren Blick auf die jüngste Tochter des Ehepaares frei, die zuvor noch nicht so deutlich auf Eugenies Social-Media-Profil zu sehen gewesen war.

Zu dem Video erklärte Eugenie im Netz auch, was im Clip nicht zu hören ist: "Alles Gute zum achten Hochzeitstag, mein Schatz. Was man in diesem Video nicht hören kann, ist, wie Jack unsere Tochter fragt, ob sie es mag, wenn man ihr den Kopf so massiert – so aufmerksam, fürsorglich und der beste Papa, den unsere drei Kinder sich wünschen können. Ich hätte mir keinen besseren Partner wünschen können." Adelaide war am 3. August 2026 zur Welt gekommen. Bereits einen Tag später hatte Eugenie die Geburt ebenfalls auf Social Media bekannt gegeben und über ihr jüngstes Kind geschwärmt: "Wir sind total verliebt in unser kleines Mädchen." Geboren wurde das Baby in Portugal, wo Eugenie und Jack ein Haus besitzen. Dass ein Mitglied der britischen Königsfamilie im Ausland zur Welt kommt, ist laut der Nachrichtenagentur PA eher selten.

Für Eugenie und Jack ist Adelaide das dritte Kind – nach den beiden Söhnen August und Ernest ist sie die erste gemeinsame Tochter. Der vollständige Name des Mädchens lautet Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank und verweist auf mehrere Familienmitglieder. Mit dem zweiten Vornamen Elizabeth ehrten die Eltern die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. (†96). Eugenie selbst ist die jüngere Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66), ihre ältere Schwester ist Prinzessin Beatrice (38). Das Paar hatte sich im Oktober 2018 in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Wie The Sun vor zwei Monaten berichtete, soll Sarah ihre jüngste Enkelin Adelaide zu diesem Zeitpunkt noch nicht persönlich kennengelernt haben. Der Grund: Sarah habe sich laut Bericht rund sieben Monate nicht in Großbritannien aufgehalten und sei auch nach der Geburt nicht zu Eugenie nach Portugal gereist.

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Imago Princess Eugenie beim Royal Ascot 2025

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Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank mit seiner Tochter Adelaide, Oktober 2026

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Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2026

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