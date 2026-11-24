Kurz vor dem anstehenden Weihnachtsfest der britischen Royals rückt eine besondere Tradition wieder in den Fokus – und zeigt, welche besondere Aufgabe Prinzessin Charlotte (11) inzwischen übernommen hat. Beim traditionellen Weihnachtsrundgang auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk am 25. Dezember 2025 steuerte die Tochter von Prinz William (44) nach dem Gottesdienst gemeinsam mit ihren Brüdern Prinz George (13) und Prinz Louis (8), ihrem Vater und weiteren Mitgliedern der Königsfamilie direkt auf die wartenden Fans zu. Dort begrüßte sie die Menschen, nahm Blumen sowie Teddybären entgegen und posierte geduldig für Selfies am Straßenrand. Wie Hello! nun im Rückblick auf die vergangenen Feiertage hervorhebt, übernahm Charlotte damit eine inoffizielle Rolle, die früher Prinzessin Eugenie (36) bei Queen Elizabeth II. (†96) innehatte.

Ihr Einsatz bei den Schaulustigen ging dabei sogar so weit, dass ihr Vater kurz eingreifen musste: Weil Charlotte beim Kontakt mit den Zuschauern hinter dem Rest der Gruppe zurückblieb, forderte William sie damals sanft mit einem "Charlotte!" zum Weitergehen auf, worauf sie prompt mit einem freudigen "Ich komme!" antwortete. Umstehende zeigten sich laut Hello! begeistert und lobten: "Sie ist ein kleiner Star." Schon 1998 hatte die damals achtjährige Eugenie ihrer Großmutter aufmerksam die Sträuße abgenommen, damit die Monarchin beim Händeschütteln freie Hände hatte, bevor 2003 auch ihre ältere Schwester Prinzessin Beatrice (38) Geschenke einsammelte und an Mitarbeiter weiterreichte. Seit dem Tod der Queen im Jahr 2022 ist nun Charlotte zunehmend in diese inoffizielle Helferrolle hineingewachsen.

William schätzt das jährliche Zusammenkommen in Norfolk vor allem als gemeinsame Familienzeit, da die Mitglieder des Königshauses über das Jahr hinweg oft mit unterschiedlichen Aufgaben an verschiedenen Orten beschäftigt sind. Gegenüber dem Radiosender Marsden erklärte der Thronfolger bereits 2021, wie sehr er es schätze, die sonst verstreute Familie an den Feiertagen zusammenzubringen. Besonders am Herzen liege ihm dabei das Zusammensein der jüngeren Generation, wenn seine Kinder die Kinder seiner Cousins treffen und gemeinsam spielen – ein Moment, auf den sich der Prinz nach eigenen Worten jedes Jahr sehr freue.

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Collage: Instagram / princeandprincessofwales, Imago Collage: Prinzessin Charlotte und Prinzessin Eugenie

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Getty Images Prinzessin Charlotte von Wales und Kate, Prinzessin von Wales beim Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 5. April 2026

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