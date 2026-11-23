Plant Sarah Ferguson (67) ein royales Comeback – und zwar über ihre Töchter? Seit ihrer Rückkehr nach London soll die frühere Herzogin von York versuchen, über Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36) wieder näher an das Leben der Königsfamilie heranzurücken. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin Closer behauptet, bestärkt Sarah die beiden Schwestern derzeit darin, bei Einladungen zu royalen Veranstaltungen auf ihrer Position zu bestehen. Sie sollen ihren Platz in der Familie einfordern. Dabei soll die Mutter auch eigene Interessen verfolgen: "Sie will, dass sie um ihren Platz kämpfen, und hofft, dass sie sich dabei wieder hineinschlängeln kann", erzählt die Quelle. Ob dieser angebliche Plan aufgeht, bleibt allerdings offen. Beatrice und Eugenie tragen zwar weiterhin ihre Prinzessinnentitel, sollen aber kein großes Interesse an mehr Aufmerksamkeit haben. Beide würden das Rampenlicht dem Bericht zufolge lieber meiden und strebten weder eine prominentere Rolle innerhalb der Monarchie noch deutlich mehr öffentliche Termine an. Damit könnten Sarahs vermeintliche Comeback-Pläne bereits an den Wünschen ihrer Töchter scheitern.

Mit Blick auf ausgebliebene Einladungen soll Sarah ihren Töchtern einen klaren Rat gegeben haben: "Bleibt standhaft." Ihrer Ansicht nach hätten sich die beiden nichts zuschulden kommen lassen und jedes Recht, weiterhin zur Königsfamilie zu gehören. Laut dem Insider sei Sarah "angewidert davon, wie wenig Unterstützung die Mädchen von der Familie bekommen haben, insbesondere von William". Prinz William soll gegenüber Angehörigen, die dem Ruf der Royals schaden könnten, einen besonders strengen Kurs fahren. Beatrice und Eugenie waren nie arbeitende Royals und leben vergleichsweise zurückgezogen. Wegen der Verbindungen ihrer Eltern zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sollen ihr Ansehen und ihre Stellung in der Familie unter der Affäre gelitten haben. Sarahs erneute Nähe zu London und ihr wachsendes Interesse an dortigen Veranstaltungen sorgen dem Bericht zufolge im Palast für Unruhe.

Dass Sarah nach Großbritannien zurückkehren würde, war bereits im Sommer 2026 bekannt geworden. Zuvor hatte sie mehrere Monate im Ausland verbracht. Berichten zufolge mietete sie damals ein abgeschiedenes Anwesen mit sechs Schlafzimmern in den Home Counties außerhalb Londons. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) hatte sie die Royal Lodge räumen müssen, die lange ihr Zuhause gewesen war. Infolge ihrer Epstein-Verbindungen verloren beide ihre Titel als Herzog und Herzogin von York. Für zusätzlichen Schaden sorgte eine öffentlich gewordene E-Mail, in der Sarah den verurteilten Sexualstraftäter in den höchsten Tönen gelobt haben soll. Andrew zog sich wiederum weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er im Februar wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt kurzzeitig festgenommen worden war. Trotz der Skandale ihrer Eltern stehen Beatrice und Eugenie ihrer Mutter dem Bericht zufolge weiterhin nahe. Genau dieses enge Verhältnis möchte Sarah nach Angaben des Insiders nun möglicherweise als Brücke zurück in royale Kreise nutzen.

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Cap d’Antibes, 30. Edition, präsentiert von Chopard und dem Red Sea International Film Festival

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice am 19. Juni 2015 in Ascot

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