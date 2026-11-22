Für Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36) könnte es im britischen Königshaus bald noch ungemütlicher werden. Wie der Daily Express berichtet, drohen die Schwestern noch weiter aus dem engsten Kreis der Royals verdrängt zu werden. Die beiden sind seit ihrer Geburt eng mit dem Palast verbunden. Die Skandale ihrer Eltern Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (67) sollen ihre Position aber zunehmend schwächen. Vor allem Prinz William (44) dränge angeblich darauf, die Monarchie deutlicher von diesem Familienzweig abzugrenzen. Im Zuge der Verschlankung des Königshauses könnten die Enkelinnen der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) so immer stärker ins Abseits geraten. König Charles III. (78) soll seinen Nichten dagegen weiterhin wohlgesonnen sein. Dem Bericht zufolge bezahlt er Eugenies Ivy Cottage am Kensington Palace und Beatrices Wohnung im St. James's Palace aus seinen privaten Einnahmen aus dem Herzogtum Lancaster. Sarah will eine weitere Ausgrenzung ihrer Töchter offenbar nicht hinnehmen. Sie rät ihnen wohl deshalb, ihren Platz in der königlichen Familie selbstbewusster zu verteidigen, wie der Daily Express berichtet. Die Schwestern möchten jedoch weder Forderungen stellen noch durch eine offene Konfrontation zusätzlichen Ärger auslösen.

Eine Quelle verriet dem Daily Express, wie es um Sarahs Stimmung bestellt ist: "Sarah ist angewidert davon, wie wenig Unterstützung die Mädchen von der Familie bekommen haben, insbesondere von William. Sie sagt ihnen immer wieder, dass sie nicht einfach herumsitzen und darauf warten können, dass jemand anruft oder sie einbezieht." Auf Krawall gebürstet sei die Mutter der Prinzessinnen dabei aber nicht: "Sie schlägt nicht vor, dass sie einen Streit anfangen, aber sie sagt, es sei an der Zeit, dass sie standhaft bleiben. Sie sind die Enkelinnen der Queen und haben allen Grund, einbezogen zu werden." Beatrice und Eugenie sind keine arbeitenden Royals und gehen eigenen beruflichen Wegen nach. Ihre Prinzessinnentitel tragen sie allerdings seit ihrer Geburt. Laut dem Bericht wäre ein konkreter rechtlicher oder königlicher Schritt nötig, um daran etwas zu ändern. Eine weitere Quelle stellte gegenüber dem Blatt jedoch klar: "Das Letzte, was eine von ihnen will, ist, die Situation noch schlimmer zu machen, indem sie fordernd oder konfrontativ wirkt." Zu starkes Drängen könne ihre Lage demnach zusätzlich verschärfen.

Eugenie galt lange als enge Vertraute von Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45). Sie gehörte zu den wenigen Royals, die das Paar nach dessen Umzug in die USA besuchten. Zuletzt hieß es allerdings, sie sei deutlich auf Distanz zu den Sussexes gegangen und habe sich stattdessen hinter William gestellt. Auch Beatrice soll dem damaligen Bericht zufolge keinen Kontakt mehr zu Harry und Meghan gehabt haben. Die aktuellen Berichte über ein angespanntes Verhältnis zum Thronfolger stehen damit im Gegensatz zu den zuvor gemeldeten Annäherungsversuchen der Schwestern. Laut den Insidern betont Sarah, dass sie ihre Töchter zu starken und unabhängigen Frauen erzogen habe. Deshalb halte sie es für falsch, wenn Beatrice und Eugenie Entscheidungen über ihre Zukunft innerhalb des Königshauses schweigend akzeptierten. Die Prinzessinnen selbst scheinen dagegen einen zurückhaltenderen Umgang mit dem familiären Konflikt zu bevorzugen. Sie sollen sich ihrer heiklen Position bewusst sein und vermeiden wollen, durch öffentlichen Widerstand den Druck auf sich weiter zu erhöhen.

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Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie kommen am 21. Mai 2024 zur Gartenparty im Buckingham-Palast

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice am 19. Juni 2015 in Ascot

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