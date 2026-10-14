Schockdiagnose für Pietro Lombardi: Nur 40 Prozent Sehkraft

Pietro Lombardi (34) kämpft derzeit mit einer deutlich eingeschränkten Sehkraft. Seit rund zwei Wochen kann der Sänger mit seinem rechten Auge offenbar kaum noch etwas erkennen. Wie er seinen Fans jetzt auf Instagram berichtete, brachte eine Untersuchung ein beunruhigendes Ergebnis: Auf der betroffenen Seite verfügt Pietro demnach nur noch über 40 Prozent Sehkraft. Im Alltag fiel das zunächst kaum auf, denn sein linkes Auge gleicht die Einschränkung offenbar weitgehend aus. Dabei will es der Musiker nun allerdings nicht belassen: Um der Ursache auf den Grund zu gehen, hat er bereits einen weiteren Termin in einer Augenklinik vereinbart. Dort sollen Fachärzte klären, was hinter der Verschlechterung steckt. Außerdem möchte Pietro erfahren, ob eine Behandlung möglich ist und sich sein Sehvermögen wieder verbessern lässt.

Mit einem solchen Befund hatte Pietro offenbar nicht gerechnet. "Ich war beim Augenarzt und er hat mir einfach gesagt, dass ich auf meinem rechten Auge nur noch 40 Prozent Sehstärke habe", erzählte er in seiner Instagram-Story. Wie stark die Einschränkung tatsächlich ist, merkt er vor allem dann, wenn er das linke Auge abdeckt. "Das hat mir Sorgen gemacht. Dadurch, dass mein linkes Auge so gut sieht, mein normaler Blick, ich sehe alles, aber wenn ich mein linkes Auge zumache, ich sehe gar nichts, alles verschwommen", schilderte der zweifache Vater seinen Followern auf Instagram. Noch ist unklar, welche Ursache die Beschwerden haben. Ebenso offen bleibt, welche Behandlung ihm die Fachärzte in der Augenklinik empfehlen werden. Auch, ob sich die Sehkraft auf dem rechten Auge zeitnah wieder steigern lässt, konnte er noch nicht beantworten.

Das war nicht sein erster Klinikbesuch in diesem Jahr: Wegen allergischer Ausschläge musste Pietro im Juli ins Krankenhaus. Auch, dass Pietro Probleme mit den Augen hat, ist allerdings nicht neu: Der Sänger leidet bereits seit mehreren Jahren an einer Hornhautverkrümmung. Ob diese etwas mit der aktuellen Verschlechterung zu tun hat, ging aus seinem Instagram-Bericht allerdings nicht hervor. Trotz des Schocks über die Diagnose versuchte der Realitystar, seinen Optimismus zu bewahren. Zugleich machte er deutlich, wie ernst er die Situation nimmt: "Augenlicht ist sehr, sehr wichtig. Ja, aber wenn wir keine schöne Nachricht. Aber ich denke, die Ärzte kriegen das schon hin. Also, liebes Auge, komm, du packst es", sagte Pietro auf Instagram. Mit dieser kämpferischen Ansprache zeigte sich der Musiker vor seinen Followern zuversichtlich, ohne die Diagnose dabei kleinzureden.

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Imago Pietro Lombardi beim Picknickdeckenkonzert im Steigerwaldstadion Erfurt, August 2020

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi