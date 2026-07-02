Ärzte wissen nicht weiter: Allergie setzt Pietro Lombardi zu

Pietro Lombardi (34) kämpft derzeit mit einem hartnäckigen gesundheitlichen Problem: Der Sänger leidet unter mysteriösen allergischen Ausschlägen, deren Ursache bislang völlig im Dunkeln liegt. Die Beschwerden wurden inzwischen so gravierend, dass er sogar ins Krankenhaus musste und dort einen kleinen Eingriff über sich ergehen lassen musste. Auf Instagram beruhigte er seine besorgten Fans danach jedoch und versicherte ihnen, es sei "alles paletti".

Doch ganz so einfach ist die Situation offenbar nicht. Als Pietro seine Allergie-Testergebnisse in den Händen hielt, stach ein Wert besonders heraus – er lag bei fast 700, was deutlich erhöht ist. Als Hauptproblem macht er sein "hyperaktives Immunsystem" aus. Trotz umfangreicher Untersuchungen bleibt die eigentliche Ursache weiterhin ungeklärt: "Ich krieg immer Ausschläge und man weiß nicht, woher es kommt. Und ich muss jetzt weiter die Ursache suchen. Ich hab jetzt 300 Sachen getestet, es ist alles gut, also die nächsten 300 Sachen im Körper testen und gucken, ob da irgendwas ist. Keine Ahnung", beschrieb er seine frustrierende Lage. "Es ist halt einfach sche*ße!", fasste er zusammen.

Auf Empfehlung seiner Fans plant er nun, einen Heilpraktiker aufzusuchen. "Ich bin auf jeden Fall offen. Hauptsache dieses Problem wird gelöst", betont Pietro. Gesundheit und Körper beschäftigen den 34-Jährigen ohnehin gerade besonders intensiv. Zuletzt hatte der Vater von drei Kindern auf Instagram über seinen Gewichtsverlust gesprochen und Beeindruckendes geteilt: Von einst 106 Kilogramm hat er sich auf 86 Kilogramm heruntergearbeitet und strebt ein Zielgewicht von 80 Kilogramm an.

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi

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Imago Pietro Lombardi beim Picknickdeckenkonzert im Steigerwaldstadion Erfurt, August 2020

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

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