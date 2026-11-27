Julian Claßen (33) hat sich nach der Geburt seines Sohnes Amari bei seinen Fans gemeldet und einen ersten Einblick in die aufregenden vergangenen Tage gegeben. Wie der Social-Media-Star jetzt in seiner Instagram-Story verriet, war die erste Zeit mit dem Neugeborenen für ihn und seine Frau Palina Claßen alles andere als einfach. Gleichzeitig konnte der Influencer seine Follower aber beruhigen: "Die ersten Tage waren wirklich eine Herausforderung, aber Palina und Amari geht es gut und das ist die Hauptsache", schrieb Julian in seinem Beitrag. Damit gab er allen, die sich möglicherweise Sorgen um seine Liebsten gemacht hatten, eine klare Entwarnung.

Lange auf weitere Einblicke warten müssen die Fans offenbar nicht. Julian stellte in seiner Story bereits in Aussicht, schon bald mehr über die vergangenen Tage zu erzählen. "Werden euch heute noch ein Update geben", kündigte er an und bedankte sich für die lieben Nachrichten. Auch Palina hatte sich zuvor direkt aus dem Wochenbett mit einem kurzen Lebenszeichen an ihre Follower gewandt: "Ich bin so überwältigt von all diesen Gefühlen", gestand sie. Seit der Geburt ihres Sohnes fühle sich ihre ganze Welt anders an. "Ich wusste nicht, dass man so sehr lieben kann", schwärmte Palina.

Erst vor Kurzem hatten Julian und Palina die freudige Nachricht von der Geburt gemeinsam auf Instagram mit ihren Followern geteilt und dabei auch direkt den Namen ihres Sohnes verraten. Dazu veröffentlichten sie ein emotionales erstes Foto, auf dem sie die winzige Hand ihres Neugeborenen halten. "Amari Claßen. Heute Morgen um 10:38 Uhr ist unser wundervoller Amari auf die Welt gekommen", schrieben die beiden und betonten, dass es Mutter und Sohn bestens gehe. Wie die frischgebackenen Eltern die ersten Tage zu dritt erlebt haben und welche Herausforderungen sie dabei meistern mussten, dürften ihre Fans schon bald erfahren.

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Imago Julian Claßen bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

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Instagram / palinaclassen_ Julian und Palina Claßen am Bett ihres Neugeborenen, November 2026

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