Palina Claßen nimmt ihre Fans mit in die ersten Tage ihres neuen Lebens als Mama. Nur vier Tage nach der Geburt gibt die Influencerin ihrer Community jetzt auf Instagram einen sehr persönlichen Einblick in die körperlichen Veränderungen nach der Schwangerschaft. Dafür veröffentlichte sie in ihrer Story ein Vorher-Nachher-Foto ihres Bauches. Die Aufnahmen zeigen ihren Babybauch kurz vor der Entbindung und ihren Bauch nur wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes. Dabei geht es der frischgebackenen Mutter nicht darum, die Veränderungen zu bewerten. Vielmehr möchte sie zeigen, was ihr Körper in dieser besonderen Zeit geleistet hat.

"Das ist mein Bauch vier Tage nach der Entbindung", schrieb Palina auf Instagram und zeigte sich beeindruckt von ihrem Körper: "Ich bin schockiert, was der Körper einer Frau alles leistet, einfach wow. Ich bin meinem Körper so dankbar." Damit meldete sich die Influencerin erneut direkt aus dem Wochenbett bei ihren Followern. Schon kurz zuvor hatte sie offen über ihre Gefühlswelt gesprochen: "Ich bin so überwältigt von all diesen Gefühlen. Als ich den Kleinen sah, hat sich meine Welt plötzlich anders gedreht. Ich wusste nicht, dass man so sehr lieben kann", schwärmte sie. Außerdem nutzte sie die Gelegenheit, um ihrem Ehemann Julian Claßen (33) für seine Unterstützung zu danken.

Palina und Julian durften ihren ersten gemeinsamen Sohn am 23. November 2026 auf der Welt begrüßen. Die freudige Nachricht teilte das Paar noch am selben Tag auf Instagram und verriet dabei auch den Namen ihres Nachwuchses: "Amari Claßen. Heute Morgen um 10:38 Uhr ist unser wundervoller Amari auf die Welt gekommen." Dazu veröffentlichten die beiden ein gemeinsames Foto, auf dem sie die winzige Hand ihres Neugeborenen halten. Fans dürfen nun sicher gespannt sein, welche Einblicke das Influencerpaar als Nächstes aus seinem Familienalltag teilt.

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Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024

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Instagram / palinaclassen_ Palina Claßen nach der Geburt ihres Sohnes

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