Auf eine fiese Attacke im Netz reagiert Julian Claßen (33) mit einer klaren Ansage. Am späten Freitagabend postete der Social-Media-Star in seiner Instagram-Story den Screenshot einer gehässigen Nachricht, die Palina fehlende Liebe zu ihrem Kind vorwirft, weil dieses per Kaiserschnitt geboren wurde und nicht gestillt wird. Julian positionierte sich deutlich gegen diesen Kommentar und verurteilte das sogenannte Momshaming. Personen waren in seinem Beitrag nicht zu sehen, er konzentrierte sich ganz auf den Inhalt der Nachricht. Mit einer direkten Frage wandte er sich an die Absenderin: "Eine Mutter, die andere Mütter im Internet hatet ... wo bist du falsch abgebogen?" Mit diesem Seitenhieb drehte der Influencer den Spieß um. Er hielt der Frau vor, dass sie selbst Mutter ist und trotzdem andere Mütter öffentlich angreift.

Der Inhalt der Nachricht hat es in sich: Abwertend hakte die Verfasserin nach, ob das Baby denn nicht auf "normalem" Wege zur Welt gekommen sei und weshalb die Mutter auf das Stillen verzichte. Darüber hinaus zweifelte sie die fachliche Kompetenz der betreuenden Hebamme an. Als besonders verletzend erwies sich jedoch die Unterstellung der Absenderin, die Eltern würden ihr Kind wegen des Kaiserschnitts und des Nichtstillens womöglich nicht lieben. Gleichzeitig behauptete sie, dass Stillen nach einem Kaiserschnitt meistens ohnehin nicht klappe. Julian beließ es aber nicht bei seiner Kritik. Auf Instagram gab er der Frau noch einen deutlichen Rat mit auf den Weg: "Hab doch einfach eine schöne Zeit mit deinem Kind, vielleicht bist du dann nicht mehr so verbittert." Damit setzte er einen Schlusspunkt unter die Diskussion.

Julian und seine Ehefrau Palina Claßen durften erst kürzlich ihren Sohn Amari auf der Welt begrüßen. Im Anschluss an die Entbindung hatte Julian seiner Community ehrlich anvertraut, dass sich die Anfangszeit mit dem Baby für die Familie durchaus herausfordernd gestaltete. Dennoch gab er schnell Entwarnung und betonte, dass sowohl Palina als auch der kleine Amari wohlauf seien. Mit seinem aktuellen Beitrag macht der Unternehmer nun deutlich, dass er öffentliche Angriffe rund um die Geburt und die Ernährung eines Babys nicht unkommentiert lassen will.

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Influencer

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Instagram / julienco_ Palina und Julian Claßen mit ihrem Baby

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