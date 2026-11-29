Palina und Julian Claßen (33) lassen ihre Follower jetzt an den ersten Momenten mit ihrem Sohn Amari teilhaben und geben dabei auch persönliche Einblicke in die Geburt. Erst vor Kurzem durften die beiden ihren kleinen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. In einem gemeinsamen Instagram-Video erzählen sie nun erstmals ausführlicher, wie die Entbindung verlaufen ist. Für Palina waren die letzten Schwangerschaftstage alles andere als leicht: Sie befand sich bereits in der 42. Schwangerschaftswoche und fühlte sich körperlich zunehmend erschöpft. "Ich hatte unfassbare Schmerzen. Mir ging es gar nicht mehr gut. Und letztendlich haben wir uns dann für den Kaiserschnitt entschieden", erinnert sie sich an die schwierigen Stunden vor der Geburt ihres Sohnes.

Julian stellt dabei klar, dass diese Entscheidung keineswegs spontan gefallen sei. Auch die Ärzte hätten ihnen zu einem Kaiserschnitt geraten. Doch mit der Geburt war die erste Herausforderung für die junge Familie noch nicht überstanden. Palina hatte sich fest vorgenommen, Amari zu stillen. Doch zunächst wollte es einfach nicht klappen, sodass Julian kurzerhand Ersatzmilch für den Kleinen besorgen musste. Für die frischgebackene Mama war das eine besonders belastende Erfahrung: "Das war krass. Du möchtest dein Kind stillen. Und es klappt einfach nicht. Das ist richtig, richtig, richtig schlimm", schildert sie ihren Instagram-Followern. Mittlerweile hat sich die Situation zum Glück entspannt: Palina kann ihren Sohn inzwischen stillen.

Während seine Eltern bereits einiges erlebt haben, scheint Amari seine ersten Lebenstage ganz gemütlich anzugehen. Der Kleine sei bislang ein ausgesprochen entspanntes Baby und schlafe sehr viel. Dass er in seiner ersten Nacht und auch am darauffolgenden Tag kaum einen Mucks von sich gegeben habe, beunruhigte Palina und Julian zunächst sogar. Inzwischen können die beiden aber aufatmen: Ihrem Sohn geht es gut. Auch erste optische Ähnlichkeiten mit Mama und Papa lassen sich bei Amari offenbar schon entdecken: Er habe Palinas Ohren und Julians Zehen geerbt. Palina vermutet außerdem, dass ihr Sohn die Augenfarbe seines Papas bekommen könnte. Zum Abschluss bedanken sich die beiden für die vielen lieben Nachrichten und versprechen, sich künftig wieder regelmäßiger bei ihren Followern zu melden.

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Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

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Instagram / julienco_ Palina und Julian Claßen mit ihrem Baby

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