Palina Miner verrät: Sie und Julian Claßen heiraten "bald"

Da werden die Fans hellhörig: Palina Miner hat angedeutet, dass ihre Hochzeit mit Julian Claßen (33) wohl schon kurz bevorsteht. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der Influencerin wissen, ob sie und der Social-Media-Star irgendwann heiraten möchten. Palina reagierte darauf amüsiert und antwortete kurz: "Mal ganz bald sogar schon." Viel mehr wollte sie allerdings nicht preisgeben – weder einen genauen Termin noch den Ort der Trauung oder Einzelheiten zu den Planungen. Ihre knappe Antwort deutet jedoch darauf hin, dass das Paar mit dem Ja-Wort offenbar nicht mehr allzu lange warten will. Verlobt sind die beiden schließlich schon seit einigen Monaten. Ob sie im kleinen Kreis feiern oder eine große Hochzeit planen, behielt die Influencerin ebenfalls für sich. Klar scheint damit nur: Aus den Verlobten könnte schon schneller ein Ehepaar werden, als so mancher Fan gedacht hätte.

In derselben Fragerunde gab Palina ihrer Community noch weitere Einblicke in ihr Privatleben. So wollte ein Fan auf Instagram unter anderem wissen, wie sie sich mit Julians Familie und seinen Freunden verstehe. Ihre Antwort fiel ziemlich harmonisch aus: "Wir sind jetzt alle eine große Familie. Wir verstehen uns Gott sei Dank alle blind." Auch beim eher heiklen Thema Geld antwortete die werdende Mutter überraschend offen. Julian verdiene mehr als sie, verriet Palina. Stören würde sie das jedoch nicht: Sie sei für jeden einzelnen Cent dankbar, weil sie ihrer Familie damit mehr ermöglichen könne. Fragen zu ihrem persönlichen Leben beantwortet die Influencerin regelmäßig direkt auf ihrem Kanal und lässt ihre Follower so an aktuellen Entwicklungen teilhaben.

Die bevorstehende Hochzeit ist jedoch nicht die einzige große Veränderung, die Palina und Julian erwartet: Die beiden bekommen außerdem schon sehr bald ein gemeinsames Baby. Vor einigen Wochen hatten sie ihre Verlobung öffentlich bekannt gegeben. Auf den damals bei Instagram veröffentlichten Bildern war zu sehen, wie Julian vor seiner schwangeren Partnerin auf die Knie ging und um ihre Hand anhielt. Anschließend zeigte Palina stolz ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera. Das Paar erhielt zahlreiche Glückwünsche. Mit ihrer aktuellen Aussage in der Fragerunde deutet die Influencerin nun an, dass auf die Verlobung schon bald die Hochzeit folgen könnte. Julian ist bereits Vater von zwei Kindern – mit dem gemeinsamen Nachwuchs wird die Patchworkfamilie also noch einmal größer.

Anzeige Anzeige

Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina Miner mit Julian Claßen, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

Anzeige