Barbara Schöneberger überrascht ihr Team ungeschminkt

Barbara Schöneberger (52) gehört zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen – hinter den Kulissen gibt sie sich allerdings offenbar alles andere als divenhaft. Wie Schlager.de berichtet, erschien die Moderatorin am 10. Oktober in den Berliner TV-Studios zu den Proben für die Live-Ausgabe von Verstehen Sie Spaß?. Von Glamour war zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen: Barbara erschien ungeschminkt, mit hochgesteckten Haaren sowie in Leggings und Pullover. Von Starallüren war dabei offenbar keine Spur. Statt sich vor den Mitarbeitenden abzuschirmen, begrüßte sie das Team und stürzte sich anschließend gemeinsam mit allen Beteiligten in die Vorbereitungen. In den Besprechungen hörte die Entertainerin nicht nur zu, sondern brachte auch eigene Ideen für die Sendung ein. Gemeinsam mit dem Team bereitete sie die Sendung vor. Ein großes Gefolge hatte die Entertainerin dabei nicht im Schlepptau – begleitet wurde sie lediglich von ihrer Managerin.

Mit ihrer lockeren Art sorgte Barbara bei der Produktion offenbar für gute Stimmung. Ein Insider, der bei der Produktion vor Ort war, zeigte sich von ihrem Auftreten begeistert: "Barbara Schöneberger ist wirklich eine Wahnsinnsfrau – vor und hinter der Kamera." Auch die Zusammenarbeit mit der Moderatorin soll äußerst angenehm sein. "Die ist schon echt cool, es arbeiten wirklich alle sehr gern mit ihr. Es ist mit ihr immer sehr menschlich, sehr sympathisch und sehr locker", berichtete der Produktionsinsider dem Portal. Und auch nach getaner Arbeit blieb die Moderatorin dem Vernehmen nach ihrer Linie treu: Als die Livesendung beendet war, bedankte sich Barbara noch persönlich beim Team für die gute Zusammenarbeit. Damit zeigte sie auch nach einem langen Arbeitstag, dass ihr der direkte Kontakt zu den Mitarbeitern der Produktion wichtig ist.

Die Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" kam beim Publikum gut an und erreichte rund 2,65 Millionen Zuschauer. Anders als in den vergangenen Jahren wurde an diesem Produktionstag jedoch keine zusätzliche Folge aufgezeichnet, die zu einem späteren Zeitpunkt hätte ausgestrahlt werden können. Hintergrund sind laut Schlager.de Sparmaßnahmen bei den Fernsehsendern. Fans des Formats müssen sich deshalb bis zur nächsten Ausgabe eine Weile gedulden: Eine neue Sendung ist erst für April 2027 vorgesehen. Während Barbara beruflich seit Jahren im Rampenlicht steht, hält sie ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die Moderatorin ist seit Jahren verheiratet und hat mit ihrem Ehemann zwei Kinder. Über ihr Familienleben spricht sie nur selten ausführlich.

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Getty Images Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid in Berlin-Adlershof

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Imago Barbara Schoeneberger in der NDR Talk Show, März 2026 in Hamburg