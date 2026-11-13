Bleifuß: Barbara Schöneberger muss erneut den Lappen abgeben

Barbara Schöneberger (52) muss bald eine Weile ohne ihren Führerschein auskommen, da sie erneut zu schnell unterwegs war. Öffentlich machte sie das bevorstehende Fahrverbot passenderweise am Rande der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" in Berlin, wo sie im Interview mit dem RTL-Magazin Exclusiv einräumte: "Ich bin gerade wieder dabei, mehrere Wochen auf meinen Führerschein zu verzichten." Nach Ausreden suchte sie dabei nicht, sondern betonte, die Verantwortung voll und ganz übernehmen zu wollen. Wann genau sie ihren Lappen abgeben muss, steht allerdings noch nicht fest, da Barbara die Möglichkeit hat, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Einen konkreten Zeitraum hat die Moderatorin bislang noch nicht festgelegt.

Bei der Wahl des passenden Termins will Barbara offenbar nichts dem Zufall überlassen, damit sich die Zwangspause möglichst gut in ihren vollen Alltag einfügt. Wie sie im Interview betont, wolle sie nach einem Zeitraum von vier Wochen Ausschau halten, "wo es am wenigsten wehtut". Als "Raser" möchte sich die Moderatorin trotz ihres Verstoßes allerdings nicht bezeichnen lassen und weist diese Beschreibung entschieden zurück. Gleichzeitig räumte sie ein, dass man beim Überschreiten der erlaubten Geschwindigkeit schneller mit spürbaren Konsequenzen rechnen muss, als einem lieb ist. Gegenüber dem RTL-Magazin erklärte sie ohne Beschönigungen: "Man ist eben schnell schon mal in so einem Bereich, wo es halt jetzt schon richtig wehtut."

Dass Barbara am Steuer gelegentlich etwas zu flott unterwegs ist, hat sie bereits in der Vergangenheit eingeräumt, als sie in einem früheren Gespräch mit Auto Bild die kuriose Anekdote erzählte, an nur einem einzigen Tag gleich dreimal hintereinander geblitzt worden zu sein. Die aktuelle Führerscheinpause ist somit wohl nicht das erste Mal, dass sie wegen zu hohen Tempos mit den Folgen leben muss, doch diesmal geht sie ganz offen mit ihrem Verstoß um: Sie machte das Fahrverbot direkt selbst publik und stellte klar, für ihr Verhalten geradezustehen. Ob sie die vier Wochen ohne eigenes Auto eher in eine ruhigere Phase legt oder sich in dieser Zeit fahren lässt, hat Barbara bislang noch nicht verraten.

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Imago Barbara Schöneberger in Hamburg, Oktober 2026

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Imago Barbara Schöneberger, September 2026

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