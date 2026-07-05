Barbara Schöneberger verrät seltene Details über ihre Kinder

Barbara Schöneberger (52) ist bekannt dafür, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – umso mehr überrascht es, wenn die Moderatorin plötzlich seltene Einblicke in ihren Familienalltag gibt. Genau das ist jetzt in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" passiert. Die TV-Bekanntheit sprach dort offen über ihre beiden Kinder: Ihr Sohn und ihre Tochter scheinen inzwischen kaum noch Lust zu haben, Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen. Mit ihrem typischen Humor formulierte Barbara das so: "Wenn ich vier Tage lang tot im Bett liegen würde, würde erst am fünften Tag jemand kommen und fragen: 'Wo ist eigentlich die Mama?'"

Den Witz versteht natürlich die ganze Familie – Barbara hat bei der Erziehung ihrer beiden Kinder stets großen Wert auf Selbstständigkeit gelegt. Ihr Mann Max von Schierstädt und die Kinder wissen solche Aussagen der Moderatorin einzuordnen. In einem früheren Interview mit Woche der Frau schwärmte Barbara bereits von ihrem Familienleben: "Man muss sagen, dass ich mit der ganzen Familie so ein wahnsinniges Glück gehabt habe. Wir wollen alle dasselbe und sind uns so ähnlich."

Kein Wunder also, dass Barbara auch beim Thema Liebe und Ehe auf Abstand geht. Gemeinsame Auftritte mit Max sind laut Berichten schon vor zwei Wochen eine echte Seltenheit gewesen. Fotos von ihm: kaum zu finden. Interviews: keine. Privat soll Barbara sogar seinen Namen tragen, beruflich blieb sie aber weiterhin ganz klar Barbara Schöneberger. Wenn sie dann doch mal über Max sprach, klang das umso wärmer. In ihrem eigenen Magazin Barbara schrieb sie einmal: "Er ist der schlauste Mensch, den ich kenne, und er würde mich aus jedem brennenden Haus retten."

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Imago Moderatorin Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 5.12.2025 in Hamburg Lokstedt

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SWR / Benno Kraehahn Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

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Imago Barbara Schoeneberger in der NDR Talk Show, März 2026 in Hamburg