Jürgen Milski (62) hat Barbara Schöneberger (52) ein ungewöhnliches Angebot gemacht. In einer Videobotschaft auf Instagram wandte sich der Realitystar jetzt direkt an die Moderatorin und bewarb sich ganz offiziell als ihr Chauffeur. Schuld daran ist ein saftiges Knöllchen wegen überhöhter Geschwindigkeit: Barbara muss ihren Führerschein für vier Wochen abgeben. In dieser Zwangspause ist sie also auf fremde Hilfe angewiesen, um all ihre Termine pünktlich wahrzunehmen. Und genau hier kommt Jürgen ins Spiel, der ihr liebend gern unter die Arme greifen möchte. "Was machst du jetzt einen Monat lang, ohne selber Auto fahren zu können?", fragt er die viel beschäftigte Entertainerin in seinem Clip. Die passende Lösung präsentiert er gleich selbst: "Hiermit bewerbe ich mich offiziell als Fahrer für dich, einen Monat lang." Ob Barbara das Angebot annimmt und Jürgen tatsächlich bald hinter dem Lenkrad ihres Wagens sitzt, ist bislang allerdings völlig offen. Öffentlich hat sich die Moderatorin zu der Bewerbung des TV-Stars nämlich noch nicht geäußert.

Auch wenn seine Botschaft mit einem Augenzwinkern daherkommt, betont Jürgen, dass er es ernst meint: "Ich meine das wirklich ehrlich." Der einstige Finalist der ersten "Big Brother"-Staffel liefert in dem Video auch gleich einige Argumente, die für ihn als Fahrer sprechen sollen: "Ich bin sehr pünktlich, ich bin sehr verschwiegen und zu jedem immer freundlich. Auf mich kannst du dich Tag und Nacht verlassen." Zudem gibt er offen zu, dass er schon seit den Anfängen von Barbaras Karriere ein riesiger Fan der Moderatorin ist. Falls sie seinen Vorschlag ausschlägt oder sich überhaupt nicht zurückmeldet, steht der Ersatzplan allerdings schon bereit: Diana Amft (51) hätte wegen ihres vollen Terminkalenders ebenfalls großen Bedarf an Jürgens Fahrdiensten. Die Schauspielerin hat zwar ein gültiges Ticket fürs Auto, meidet nach eigenen Angaben aber aus Angst die Autobahn. Jürgen ließ sie daraufhin auf Instagram wissen: "Falls Barbara sich nicht meldet, bin ich natürlich für dich da, meine liebe Diana."

Von ihrem bevorstehenden Fahrverbot hatte Barbara selbst erzählt – ausgerechnet am Rande der Verleihung des Goldenen Lenkrads in Berlin. Im Interview mit RTL für "Exclusiv" stellte sie dabei klar, dass sie sich nicht als Raserin sehe. Vielmehr sei sie eine "sehr zügige Autofahrerin", erklärte die Moderatorin. Für Barbara ist der unfreiwillige Verzicht auf den Führerschein kein Neuland – es hat sie wegen zu schnellen Fahrens nicht zum ersten Mal erwischt. Zu ihrem neuerlichen Fehltritt steht die Moderatorin jedoch ganz offen und betont, die Verantwortung dafür voll zu übernehmen. Ab wann sie genau für vier Wochen zur Fußgängerin wird, ist allerdings noch offen. Dank einer viermonatigen Frist darf sie den Abgabetermin des Dokuments flexibel selbst wählen. Damit hängt auch von ihr ab, ob und wann Jürgen als Chauffeur überhaupt zum Einsatz kommen könnte.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Thomas Burg / ActionPress Collage: Barbara Schöneberger und Jürgen Milski

Anzeige Anzeige

Actionpress/ Coldrey, James Jürgen Milski, Moderator

Anzeige Anzeige