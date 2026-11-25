Barbara Schöneberger (52) ist gerade alles andere als zufrieden mit ihrem privaten Umfeld. Nach ihren großen TV-Auftritten bekommt die Moderatorin nämlich kaum Rückmeldungen. Selbst ihre eigenen Eltern melden sich nicht bei ihr. Davon erzählte Barbara jetzt in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau", in dem sie ihre TV-Kollegin Karen Heinrichs (52) zu Gast hatte. Eine mögliche Erklärung für das ausbleibende Feedback hat Barbara auch schon parat. Sie glaubt, dass sich die Zuschauer längst daran gewöhnt haben, sie im Fernsehen zu sehen. Dennoch vermisst sie den Zuspruch von anderen. Wenn eine Sendung vorbei ist, greife sie in der Garderobe voller Vorfreude zu ihrem Smartphone. Dort warte dann aber häufig keine einzige Nachricht auf sie. "Ich gehe nach oben an mein Telefon in der Garderobe und denke mir: "Mal gucken, wer mir so geschrieben hat"", schildert die Entertainerin den Fehler, den sie nach eigener Aussage immer wieder macht.

Die Enttäuschung folgt dann prompt. Ihr ernüchtertes Fazit zur Funkstille fällt entsprechend deutlich aus: "Keine Sau interessiert sich dafür, was ich mache." Mit ihrer Enttäuschung ist Barbara allerdings nicht allein. Auch Karen kennt das Gefühl, wenn die eigene Familie nach einem TV-Auftritt schweigt. Die Moderatorin des Sat.1-"Frühstücksfernsehens" war gemeinsam mit ihrem Kollegen Matthias Killing (47) selbst schon Opfer eines Streichs bei "Verstehen Sie Spaß?". Barbara und Horst Lichter (64) hatten die beiden damals hereingelegt. Nach der Ausstrahlung meldeten sich Karens Eltern jedoch ebenfalls nicht bei ihr. Für die Journalistin war das besonders emotional, denn sie hatte die Show schon als Kind gemeinsam mit ihren Eltern angeschaut. "Ich war auch ganz schön enttäuscht", gab sie im Podcast offen zu. Einen Unterschied zu Barbara gibt es aber: Karen kann sich zumindest auf ihre beste Freundin verlassen. Diese meldet sich nach ihren Auftritten regelmäßig als Erste bei ihr und hat stets lobende Worte für die Moderatorin übrig.

Wie unterschiedlich die Reaktionen ausfallen können, wurde ihr bei einem Streich mit Einsatzkräften der Feuerwehr in Grimma bewusst. Eine Feuerwehrfrau, die bei der Aktion mitgemacht hatte, erhielt nach ihrem Auftritt rund 60 Nachrichten. Stolz zeigte sie der Moderatorin ihr Handy mit den vielen Rückmeldungen. Barbara selbst ging nach der Ausstrahlung dagegen komplett leer aus. Dabei ist sie längst kein unbeschriebenes Blatt im deutschen Fernsehen. Bereits seit 1999 flimmert die Entertainerin regelmäßig über die Bildschirme. Seit 2022 moderiert sie außerdem die beliebte ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?", in der Prominente und Normalos mit versteckter Kamera hereingelegt werden.

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Imago Barbara Schöneberger, September 2026

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Imago Moderatorin Karen Heinrichs beim 15. Hope Jubiläumskonzert auf dem Areal der Filmnächte am Königsufer in Dresden, 07.08.2021

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