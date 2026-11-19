Stefan Raab (60) und Barbara Schöneberger (52) laden schon bald wieder zum großen Generationenduell. Wie RTL jetzt bekanntgab, laufen am 12. und 19. Dezember jeweils um 20:15 Uhr zwei neue Ausgaben von "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen". Wer nicht bis zum Sendetermin warten möchte, kann die Folgen schon vorab bei RTL+ streamen. Am bewährten Prinzip der von Raab Entertainment produzierten Familienshow ändert sich nichts: Kandidaten der Generationen Ü20, Ü40 und Ü60 treten mit prominenter Hilfe im Quiz gegeneinander an. Als Hauptgewinn locken bis zu 100.000 Euro. Zudem wartet die Sendung mit einer hochkarätigen Riege an Prominenten auf. So halten unter anderem Simone Thomalla (61) und Jens Riewa (63) die Fahne für die älteste Generation hoch. Verona Pooth (58) kämpft an der Seite der Ü40-Kandidaten, während Frederick Lau (37) und Rebecca Mir (34) die jüngste Fraktion verstärken.

In der ersten Dezemberausgabe stehen Simone und Jens dem Ü60-Team zur Seite. Verona und der Schauspieler Hendrik Duryn (59) unterstützen die mittlere Generation, Jasna Fritzi Bauer (37) und Frederick treten für die Ü20-Gruppe an. Eine Woche später rätseln dann Andrea Kiewel (61) und Horst Lichter (64) mit den Ältesten, Mario Barth (54) und Steffen Henssler (54) mit der Ü40-Riege sowie Isi Glück und Rebecca mit den Jüngsten. Selbst die Zuschauer im Studio werden nach Altersgruppen sortiert und rätseln bei Multiple-Choice-Fragen mit. Die beiden Generationen, die das meiste Geld sammeln, schaffen es ins Finale – dort darf sich das Gewinnerteam am Ende über bis zu 100.000 Euro freuen. Neben dem Quiz dürfen sich die Zuschauer auf neue Einspieler freuen: Darin tuckern Stefan und Barbara in einem antiken Volkswagen-Bus durch Köln und lesen unterwegs einen prominenten Anhalter auf. Außerdem schauen die beiden auf Werbespots vergangener Jahrzehnte zurück, stellen einen Kultspot nach und schlüpfen in eine Schlüsselszene aus dem 90er-Jahre-Film "Ghost – Nachricht von Sam".

Dass es weitergeht, stand bereits seit März fest. Damals hatte RTL nach den ersten beiden Ausgaben eine Fortsetzung bestätigt – nun sind auch die konkreten Sendetermine bekannt. Den Auftakt hatten noch 1,90 Millionen Zuschauer verfolgt, was bei den 14- bis 49-Jährigen starke 16,9 Prozent Marktanteil einbrachte. Bei der zweiten Ausgabe lag der Wert in dieser Altersgruppe bei 13,0 Prozent. Im September durfte sich das Format obendrein über den Deutschen Fernsehpreis freuen. Inzwischen sind sich die Gastgeber auch persönlich nähergekommen. "Ich habe mich emotional an dich rangerobbt, so dass ich mir inzwischen ein berufliches Leben ohne dich quasi nicht mehr vorstellen kann", verriet Barbara gegenüber RTL. Mit einem Augenzwinkern fügte die Moderatorin hinzu: "Grundsätzlich hat man bei dir nicht das Gefühl, dass du vor Empathie überläufst." Stefan wiederum gestand, er habe zu Beginn gedacht, "dass sie mich absolut nicht mag".

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RTL Barbara Schöneberger und Stefan Raab moderieren "Wer weiß wie wann was war"

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RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Wer weiß wie wann was war"

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