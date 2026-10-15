"Breaking Bad"-Casting-Chefin gedenkt RJ Mitte nach Tod

Vor wenigen Tagen verstarb Schauspieler RJ Mitte (†34) im Alter von nur 34 Jahren. Er wurde durch seine Darstellung des Walter White Jr. in der chaotischen Kultserie Breaking Bad bekannt. Nun meldet sich die Frau zu Wort, die ihn einst für genau diese Rolle entdeckte: Castingdirektorin Sharon Bialy verabschiedete sich im Hollywood Reporter mit einem persönlichen Nachruf von ihm. Sie erinnert sich daran, wie sie sich beim Casting kennengelernt haben und dass seine Rolle extra für jemanden mit Zerebralparese geschrieben wurde. Die Rolle zu besetzen, schien schwierig, weil das Thema mit so viel Vorsicht behandelt werden musste – weswegen sie und ihr Team Organisationen im ganzen Land kontaktiert hatten. RJ war erst 14 Jahre alt gewesen und hatte so gut wie keine Vorerfahrung. "Es spielte keine Rolle, dass er zuvor noch nie etwas gemacht hatte, denn er war so fröhlich und glücklich, dabei zu sein. Er war völlig offen dafür, mit der Szene zu spielen, und nach dem Vorsprechen war er bereit, über die Schwierigkeiten zu sprechen, die er als Mensch mit Zerebralparese durchgemacht hatte", schreibt Sharon in ihrem Nachruf.

RJ begeisterte die Casting-Chefin, weil er so hart daran gearbeitet hatte, sich nicht von seiner Krankheit definieren zu lassen. "Er hatte jahrelange Physiotherapie hinter sich, um ohne Krücken laufen zu können, und jahrelange Sprachtherapie, um verständlich sprechen zu können", schilderte sie weiter. Aus rund 20 Bewerbern schafften es am Ende zwei in die engere Auswahl. Beide reisten für einen Lesetest mit Bryan Cranston (70) und Anna Gunn nach New Mexico. Serienschöpfer Vince Gilligan teilte RJ anschließend persönlich mit, dass die Rolle ihm gehörte. Sharon hatte sich zuvor stark für ihn starkgemacht – unter anderem wegen seiner Ausstrahlung und seiner guten Verständlichkeit.

In den vergangenen Tagen haben sich bereits viele seiner Kollegen öffentlich von RJ verabschiedet und ihm berührende Worte gewidmet. Nach dem Ende der Serie riss der Kontakt zwischen den Darstellern nicht ab. So meinte Bob Odenkirk (63) in einem Statement gegenüber dem Magazin People: "Er war ein guter Mensch, der seine persönliche Geschichte und seine Zeit teilte, um anderen zu helfen. Wann immer ich ihn sah, begegnete er der Welt mit Positivität und dem starken Wunsch, eine Verbindung herzustellen. Das ist einfach zutiefst traurig." RJs Sprecher bestätigte zuletzt die Todesursache. Der Schauspieler beging Suizid. Die Polizei fand ihn leblos in seiner Wohnung vor.

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Imago RJ Mitte spricht auf der San Diego Comic-Con International 2013 im Convention Center in San Diego

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Imago Der Cast von "Breaking Bad"

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