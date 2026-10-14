Bob Odenkirk trauert um toten "Breaking Bad"-Star RJ Mitte

Der Tod des Schauspielers RJ Mitte (†34) löst in den Kreisen seiner ehemaligen Serienkollegen tiefe Anteilnahme aus. Der Künstler verstarb am 12. Oktober 2026 im Alter von 34 Jahren in Brownsville, Texas. Nun reagierte auch Bob Odenkirk (63) auf die Nachricht und würdigte seinen einstigen Breaking Bad-Co-Star in einer exklusiven Stellungnahme gegenüber dem Magazin People. Der "Saul Goodman"-Darsteller hob in diesem Kontext insbesondere das ausgeprägte altruistische und soziale Engagement des Verstorbenen hervor. "Er war ein guter Mensch, der seine persönliche Geschichte und seine Zeit teilte, um anderen zu helfen", erklärte er. Auch an seine eigenen Begegnungen mit dem Kollegen erinnerte er sich: "Wann immer ich ihn sah, begegnete er der Welt mit Positivität und dem starken Wunsch, eine Verbindung herzustellen. Das ist einfach zutiefst traurig." Mit diesen Zeilen reiht sich Bob in eine ganze Reihe von Abschiedsworten ein, die in den vergangenen Tagen von früheren Mitgliedern des Serienensembles veröffentlicht wurden.

Besonders emotional äußerte sich Bryan Cranston (70), der in der Kultserie als Walter White den Vater von RJs Figur verkörperte. Auf Instagram schrieb der Schauspieler, er sei angesichts der Nachricht "zutiefst verzweifelt". Er erzählte in dem Statement außerdem, dass die beiden noch ein paar Wochen vor RJs Tod miteinander geschrieben hatten. Eigentlich war sogar ein gemeinsames Mittagessen geplant. "Ich weiß nicht, ob dieses Mittagessen seine Zukunft verändert hätte ... Aber ich weiß, dass ich ihn geliebt und die Zeit mit ihm über die Jahre hinweg sehr genossen habe – während der Serie und auch, nachdem das Rampenlicht auf "Breaking Bad" erloschen war ... Ich werde dich vermissen, Sohn", hieß es in seinem Beitrag. Zudem sprach Bryan über das, was nun nicht mehr sein wird: "All diese Aussichten und dieses Potenzial sind nun ein so großer Verlust." Nach Angaben von RJs Vertretern starb der Schauspieler durch Suizid. Ein Behördenmitarbeiter erklärte gegenüber TMZ, dass die Untersuchung des Todesfalls noch andauere.

Kennengelernt hatten sich RJ und Bryan bereits, als der Jüngere noch ein Teenager war: Mit 14 Jahren wurde er für die Rolle des Walter "Flynn" White Jr. besetzt und spielte in der Erfolgsserie den Sohn von Bryans Figur. Bereits im Alter von drei Jahren wurde bei RJ infantile Zerebralparese festgestellt – dieselbe Erkrankung, an der auch seine Rolle in der Serie litt. Hinter den Kulissen setzte sich der Schauspieler leidenschaftlich für Menschen mit Behinderung sowie für eine stärkere Präsenz beeinträchtigter Darsteller in der Filmbranche ein. In seinem Abschiedspost erinnerte Bryan Cranston zudem daran, mit welch unbändigem Willen der damals noch sehr junge Kollege den harten Alltag am Set gemeistert habe. Gemeinsam mit Anna Gunn (58), die seine Serienmutter spielte, habe Bryan ihm am Set immer wieder Ratschläge gegeben. Dabei habe er miterlebt, wie sich RJ im Laufe der Produktion schauspielerisch weiterentwickelte.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

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Getty Images Bob Odenkirk, Schauspieler

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Getty Images RJ Mitte bei der Premiere von "Animals In War" beim Tribeca Festival 2025 in New York

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Getty Images Bryan Cranston, Schauspieler

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