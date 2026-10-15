Dieser "Promi Big Brother"-Bewohner scheidet als Fünfter aus

Für René "Redo" Dost (57) ist der Traum vom Sieg bei Promi Big Brother geplatzt. Er musste den Container in der elften Liveshow verlassen und ist damit der fünfte Kandidat, für den das Abenteuer vorzeitig endet. Den Grundstein für den Auszug legten Anouschka Renzi (62) und Christian Lell (42). Die beiden hatten sich zuvor in der Livearena durchgesetzt und durften als Belohnung mitentscheiden, welche Mitbewohner auf der Exitliste landen. Ihre Wahl fiel auf Nadja Benaissa (44) – und zwar aus rein taktischen Überlegungen. Das Duo stufte die Musikerin als starke Konkurrentin ein und wollte sich auf diesem Weg einer ernst zu nehmenden Gegnerin entledigen. Die Rechnung ging nicht auf: Im anschließenden Zuschauervoting konnte Nadja viele Stimmen für sich verbuchen. Genau wie Gedeon Burkhard (57) wurde sie direkt wieder von der Liste gestrichen. Dafür mussten Francesca Morgese und Redo aber zittern.

Bevor der Exit verkündet wurde, hatten die Zuschauer zunächst das Sagen. Sie schickten mit Anouschka aus dem Garten und Nina Bridney (23) aus dem Haus jeweils eine Bewohnerin in die Livearena. Beide durften sich Verstärkung aus ihrem jeweiligen Bereich an die Seite holen: Anouschka entschied sich für Christian, Nina ging gemeinsam mit Gedeon in den Wettkampf. In einem Kraftspiel, bei dem ein Hammer zum Einsatz kam, hatten am Ende Anouschka und Christian die Nase vorn. Im Anschluss mussten sich die übrigen Bewohner zu Zweierteams zusammenfinden. Aus jedem dieser Paare durften die beiden Arenasieger jeweils eine Person benennen, die auf der Exitliste landet.

Am Vortag hatte es Nikola Grey (30) getroffen. In der zehnten Liveshow fiel im Zuschauervoting die Entscheidung gegen den Realitystar. Zuvor war Nikola zusammen mit René Dost in der Livearena angetreten. Beim Kegelduell und einem Quiz verlor das Duo gegen Anouschka und Christian. Die Konsequenz: Nikola und Redo standen auf der Exitliste. Später kamen noch Gedeon und Francesca dazu. Am Ende bekam Nikola die wenigsten Stimmen und musste den Container verlassen. Nach seinem Exit wirkte Nikola erleichtert. "Ich war befreit. Also ich habe Kim vermisst, aber ich war befreit. [...] Ich habe mich richtig gut mit allen verstanden. Außer mit Christian", sagte er.

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Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025

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Joyn René Dost bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner