Christian Lell verrät: Er hat Dschungelcamp auf der "Agenda"

Christian Lell (42) hat Gefallen am Reality-TV gefunden: Nach seinen Auftritten bei Der Promihof und Promi Big Brother hat der ehemalige Fußballprofi schon das nächste große Abenteuer ins Auge gefasst. Im Promiflash-Interview beim RTLZWEI-Wiesntisch auf dem diesjährigen Oktoberfest verriet er, welches Format ganz oben auf seiner Wunschliste steht: "Der Dschungel, den habe ich auch auf meiner Agenda und ein Auge darauf geworfen." Eine feste Zusage für die RTL-Show das Dschungelcamp bestätigte Christian damit allerdings nicht. Aber nicht nur der australische Urwald steht bei dem gebürtigen Bayern hoch im Kurs. Auch Let's Dance könnte er sich gut vorstellen.

"Ich bin leidenschaftlicher Tänzer. Ich liebe die Musik. Mich hat das Klavier gefunden in den letzten drei Jahren. Ich produziere Musik und schreibe Songtexte", erklärt Christian seinen Wunsch. Der frühere Profikicker ist der Bubble aber generell nicht abgeneigt. "Ansonsten bin ich offen für alles. Man wird sehen, was das Leben bringt", betonte er im Gespräch mit Promiflash. Mit Blick auf die ausgelassene Stimmung auf der Wiesn ergänzte Christian: "Darum geht es doch im Leben, dass man irgendwie Freude hat. Warum sollte man irgendwas ausschließen? Ganz im Gegenteil: Ich bin für alles offen. Das sind wir Bayern übrigens generell: weltoffen."

Bei "Promi Big Brother" hatte Christian vor allem mit einer Sache für Gesprächsstoff gesorgt: Immer wieder konnte er sich vor einer Nominierung schützen. Während sich Christian von Show zu Show kämpfte, reagierten einige Zuschauer überrascht. Auf der Plattform X erinnerte sie der umstrittene Bewohner an Gil Ofarims (44) Teilnahme am Dschungelcamp. "Langsam bekomme ich echt Ofarim-Flashbacks, weil der Lell so lange dabei ist", hieß es unter anderem. Ob Christian tatsächlich an dem Format teilnimmt, wird sich aber erst in den kommenden Monaten zeigen.

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Imago Christian Lell bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena, Leverkusen, 06.06.2026