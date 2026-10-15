Emotionaler Post: John Travolta ehrt Kelly zum Geburtstag

John Travolta (72) hat seiner verstorbenen Ehefrau Kelly Preston (†57) zu ihrem Geburtstag eine besondere Botschaft gewidmet. Die Schauspielerin wäre am 13. Oktober 64 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Schauspieler auf Instagram ein Video ihrer gemeinsamen Tochter Ella Bleu Travolta (26), das deren Laufstegdebüt für Miu Miu bei der Pariser Fashion Week zeigt. Die Aufnahmen begleiten Ella beim Styling hinter den Kulissen, auf dem Catwalk der Frühjahrs-/Sommer-Show 2027 und bei einem Abstecher vor den Eiffelturm. Untermalt wird das Video von Audrey Hepburns (†63) Version des Klassikers "Moon River". Mit seinem Beitrag richtete John persönliche Worte an seine verstorbene Frau und machte deutlich, wie stolz sie wohl auf die Entwicklung ihrer Tochter gewesen wäre. "Schau dir jetzt dein kleines Mädchen an, Kelly! Alles Gute zum Geburtstag, du solltest so stolz sein", schrieb er dazu.

Ella ließ die liebevolle Botschaft ihres Vaters nicht unkommentiert und antwortete unter dem Beitrag mit drei weißen Herz-Emojis. Auch sie gedachte ihrer Mutter an deren Geburtstag mit einem eigenen Posting. Zu einem älteren Foto, das die beiden gemeinsam zeigt, schrieb sie auf Instagram: "Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Ich liebe dich." Ihr Auftritt für Miu Miu war zwar ihr Debüt bei der Pariser Fashion Week, in der Modewelt ist Ella aber längst keine Unbekannte mehr. Bei Modenschauen großer Labels wie Prada, Max Mara und Tod's war sie bereits zu Gast. Daneben verfolgt sie eine Karriere als Schauspielerin. Zuletzt war sie in "Propeller: A One-Way Night Coach" zu sehen, dem Regiedebüt ihres Vaters.

Kelly Preston starb am 12. Juli 2020 im Alter von 57 Jahren an Brustkrebs. Zuvor hatte sie zwei Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft. Seit 1991 war sie mit John verheiratet, gemeinsam bekamen sie drei Kinder: Jett, Ella und Benjamin. Ihr ältester Sohn Jett starb bereits 2009 im Alter von 16 Jahren nach einem Krampfanfall. Ella verarbeitete den Verlust ihrer Mutter auch musikalisch und widmete ihr den Song "Little Bird". In der Sendung "Today" erklärte sie zur Entstehung des Liedes: "Für mich persönlich war es einfach diese unverfälschte Botschaft, die ich meiner Mutter mitgeben wollte." Auch John hielt die Erinnerung an seine Familie in seiner Arbeit fest: "Propeller: A One-Way Night Coach" widmete er sowohl Kelly als auch Jett. Gegenüber La Repubblica sprach er über seinen Umgang mit der Trauer: "Das Leben hat mich zweifellos auf die Probe gestellt, aber es liegt in meiner Natur, selbst angesichts des Schlimmsten nach dem Positiven zu suchen."

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Getty Images John Travolta und Kelly Preston beim Fototermin zu "Gotti" bei den Filmfestspielen in Cannes 2018

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Getty Images John Travolta and Ella Bleu Travolta in Cannes für den Apple-Film "Propeller One-Way Night Coach"

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Instagram / johntravolta John Travolta mit seinem Sohn Jett und seiner Frau Kelly