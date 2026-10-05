John Travoltas Tochter Ella erobert den Miu-Miu-Laufsteg

Für Ella Bleu Travolta (26) stand bei der Pariser Modewoche ein besonderer Auftritt an: Die 26-Jährige feierte dort ihr Laufstegdebüt für Miu Miu. Wie Hello! berichtet, präsentierte die Tochter von John Travolta (72) und dessen verstorbener Ehefrau Kelly Preston (†57) die aktuelle Kollektion des Labels in einem auffälligen Lagenlook. Zu einem gemusterten schwarzen Plissee-Minikleid trug sie einen grünen Blazer und eine Hose mit braunen Besätzen an den Seiten. Schnallenslipper komplettierten den Look, ihre Haare hatte Ella zu einem Dutt gebunden. Für ihr erstes Mal auf dem Pariser Catwalk bekam sie zudem prominente Gesellschaft: Neben ihr liefen unter anderem Supermodel Gigi Hadid (31) sowie die Schauspielstars Olivia Colman (52), Noah Jupe (21), Jamie Bell (40), Igby Rigney, Emma Corrin (30) und Louisa Jacobson über den Laufsteg.

Ihr Debüt für Miu Miu war für Ella allerdings nicht der erste Ausflug in die Modewelt. Bereits 2022 lief sie während der New York Fashion Week bei einer Show für Karl Lagerfeld (†85) über den Laufsteg. In der aktuellen Miu Miu-Kollektion treffen auffällige Einzelteile auf lässige Alltagsmode. Designerin Miuccia Prada (77) erklärte in ihren Shownotizen, warum sie bei der Kollektion auf diesen Mix setzt: "Die Realität der Kleidung von heute ist diese Mischung – Sportswear, lässig, normal." Genau diese alltägliche Kleidung wollte sie um etwas Besonderes ergänzen. "Aber wie lässt sich das interessanter, reichhaltiger gestalten? Ich wollte Wege finden, Schönheit in diese echte Kleidung zu bringen. Das Konzept, sportliche Elemente mit Raffinesse zu verbinden, hat meine Arbeit schon immer beeinflusst. Aber ich bin noch nie so präzise vorgegangen oder so weit gegangen", führte sie weiter aus.

Neben ihrer Modelkarriere ist Ella auch als Schauspielerin aktiv. Zuletzt übernahm sie eine Rolle in "Propeller: One-Way Night Coach", dem Regiedebüt ihres Vaters John Travolta. Sie spielte darin eine Flugbegleiterin. Der Apple-Originalfilm basiert auf einem Kinderbuch von John, das von seiner Leidenschaft für das Fliegen inspiriert wurde. Vor der Veröffentlichung im Mai feierte der Film beim Festival de Cannes seine Weltpremiere. Über die Zusammenarbeit mit ihrem Vater sprach Ella gegenüber TODAY begeistert: "Es war so inspirierend und so unglaublich, weil er den gesamten Film – die ganze Musik, alle Einstellungen – vorher komplett im Kopf hatte." Für einen ersten Test filmte der "Grease"-Star das komplette Projekt mit einem iPhone ab, wobei seine Tochter in verschiedene Rollen schlüpfte. "Er wusste einfach ganz genau, was er erreichen wollte, und das ist ihm auf unglaubliche Weise gelungen", erzählte sie weiter.

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Getty Images Ella Bleu Travolta bei der After-Party der Miu Miu Womenswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images John Travolta and Ella Bleu Travolta in Cannes für den Apple-Film "Propeller One-Way Night Coach"

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Getty Images Ella Bleu Travolta, 2022