John Travolta (72) ist offen für eine neue Liebe. Sechs Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau Kelly Preston (†57) kann sich der Schauspieler offenbar vorstellen, wieder eine Beziehung einzugehen. Das machte er nun in der NBC-Sendung "Today" deutlich. Eigentlich war John dort zu Gast, um über seinen kommenden Film "November 1963" zu sprechen. Moderator Craig Melvin nutzte die Gelegenheit jedoch auch, um ihn nach seinem Liebesleben zu fragen. Ob er weiterhin offen für die Liebe und neue Dates sei, wollte er wissen. Darauf antwortete der Hollywoodstar unmissverständlich: "Nun, Liebe ist alles ... sie gehört zu meiner Persönlichkeit. Bin ich also offen dafür? Ja." Ob es bereits eine neue Frau an seiner Seite gibt oder er tatsächlich wieder auf Dates geht, behielt der "Grease"-Darsteller allerdings für sich. Weitere Einzelheiten zu seinem Privatleben verriet er nicht.

Dass John erst jetzt wieder über eine neue Beziehung nachdenkt, hat einen Grund: Nach Kellys Tod im Juli 2020 konzentrierte er sich zunächst ganz auf die gemeinsamen Kinder Ella Bleu und Benjamin. Er wollte ihnen in dieser schwierigen Zeit Halt geben. Besonders Benjamin war damals mit gerade einmal neun Jahren noch sehr jung. "Für mich ging es also darum, sie auf den richtigen Weg zu bringen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit für ihre Zukunft und den Umgang mit dem Geschehenen zu geben", erklärte der Schauspieler in der Sendung. Seit dem Verlust seiner Frau müsse er zwei Elternrollen gleichzeitig übernehmen. "Man ist sowohl Mutter als auch Vater, wenn ein Elternteil geht", beschrieb John seine Situation gegenüber "Today". In den vergangenen sechs Jahren habe er viel Kraft darauf verwendet, Ella und Benjamin dabei zu helfen, mit dem Verlust ihrer Mutter zu leben und dennoch nach vorn zu schauen.

John und Kelly lernten sich bereits 1987 bei einem Screentest für den Film "The Experts" kennen. Vier Jahre später folgte die Hochzeit. Fast drei Jahrzehnte waren die beiden verheiratet, bis Kelly am 12. Juli 2020 im Alter von 57 Jahren starb. Zuvor hatte sie zwei Jahre lang gegen Brustkrebs gekämpft. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder. Neben Ella Bleu (26) und Benjamin (15) gehörte auch Sohn Jett (†16) zur Familie, der bereits 2009 im Alter von 16 Jahren verstarb. Auch heute erinnert John immer wieder öffentlich an seine Frau. Anlässlich von Kellys 64. Geburtstag im Oktober veröffentlichte er ein Video von Ellas Auftritt bei der Paris Fashion Week. Dazu schrieb er, wie stolz ihre Mutter auf sie gewesen wäre. Auch sein Regiedebüt "Propeller One-Way Night Coach", in dem Ella ebenfalls mitspielt, widmete er unter anderem Kelly und Jett.

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Getty Images John Travolta beim Photocall des Cannes Film Festival für den Apple Original Film "Propeller One-Way Night Coach" in Cannes

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Getty Images Kelly Preston und John Travolta, Mai 2018

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