John Travolta ist stolz auf seine Kinder mit Kelly Preston

John Travolta (72) gerät ins Schwärmen, wenn er über seine Kinder Ella Bleu Travolta (26) und Benjamin Travolta (15) spricht. Gemeinsam mit seiner 2020 verstorbenen Ehefrau Kelly Preston (†57) zog der Schauspieler die heute 26-Jährige und den 15-Jährigen groß. Im Gespräch mit ExtraTV fiel es dem 72-Jährigen nun sichtlich schwer, seine großen Gefühle in Worte zu fassen. "Meine Kinder sind ... Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden", gab der Hollywoodstar offen zu. Eines steht für ihn aber fest: Die 26-jährige Ella und der 15-jährige Benjamin haben seine Wünsche und Hoffnungen als Vater nicht nur erfüllt. Sie haben sie sogar übertroffen. "Aber alle Eltern träumen davon, diese idealen Kinder zu haben, und sie werden dem gerecht und übertreffen es sogar", betonte er gegenüber dem US-Medium. Damit machte John deutlich, wie glücklich er über die Entwicklung von Ella und Benjamin ist.

Der Schauspieler ist überzeugt, dass er und Kelly bei der Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder vieles richtig gemacht haben. Sein Rückblick auf die Familie fiel deshalb sehr emotional aus. "Ich kann diese Welt mit dem Wissen verlassen, dass ich es gut gemacht habe, und Kelly mit dem Wissen, dass sie es gut gemacht hat. Das kann ich wirklich sagen", erklärte der Hollywoodstar gegenüber ExtraTV. Seine Bilanz brachte er anschließend mit wenigen Worten auf den Punkt: "Ich bin sehr stolz auf sie." Dass auch seine verstorbene Frau allen Grund zum Stolz hätte, machte John bereits vor einigen Wochen deutlich. An Kellys 64. Geburtstag am 13. Oktober teilte er auf Instagram Aufnahmen vom Laufstegdebüt der gemeinsamen Tochter bei der Pariser Fashion Week. Dazu richtete er eine bewegende Botschaft an seine verstorbene Frau: "Schau dir jetzt dein kleines Mädchen an, Kelly!! Alles Gute zum Geburtstag, du solltest so stolz sein!!" So verband der Schauspieler Ellas beruflichen Meilenstein mit der Erinnerung an ihre Mutter.

John und Kelly hatten neben Ella und Benjamin auch Sohn Jett Travolta (†16). Dieser starb 2009 im Alter von 16 Jahren nach einem Krampfanfall. Elf Jahre später verlor die Familie dann auch Kelly: Die Schauspielerin erlag 2020 mit 57 Jahren ihrer Brustkrebserkrankung, gegen die sie zwei Jahre lang gekämpft hatte. Nach ihrem Tod fürchtete der damals noch junge Benjamin, auch seinen Vater verlieren zu können. John entschied sich in diesem Moment für ein offenes Gespräch über Leben und Tod. In Kevin Harts (47) Talkshow "Hart to Heart" erzählte er 2021 von diesem Gespräch: "Aber weißt du, Ben, du willst immer die Wahrheit hören, und ich werde dir die Wahrheit über das Leben sagen. Niemand weiß, wann er gehen muss oder wann er bleiben wird." Damit versuchte John, Benjamin keine falschen Sicherheiten zu geben, sondern dessen Sorge mit einer ehrlichen Antwort zu begegnen.

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Getty Images John Travolta bei der Premiere von "Propeller One-Way Night Coach" am 28. Mai 2026 in Los Angeles

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Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

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