Bei John Travolta (72) gab es Grund zum Feiern: Sein jüngster Sohn Ben (16) ist am 23. November 16 Jahre alt geworden. Zu diesem besonderen Anlass gewährte der Schauspieler seinen Fans nun einen seltenen Einblick in sein Familienleben. Auf Instagram veröffentlichte der "Grease"-Star ein bislang unbekanntes Foto, auf dem er Seite an Seite mit dem Geburtstagskind posiert. Dazu richtete er rührende Worte an seinen Sohn: "Ben! Du bist der Sonnenschein meines Lebens!! Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn! Ich liebe dich." So rührend die Worte des stolzen Papas auch sind – die Aufmerksamkeit der Follower zog vor allem etwas anderes auf sich. Denn wer auf das Bild schaut, könnte glatt meinen, er sehe doppelt. Die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn ist so verblüffend, dass einige Fans Ben in den Kommentaren kurzerhand zu Johns Zwilling erklärten.

Unter dem Vater-Sohn-Foto sammelten sich schon nach kurzer Zeit zahlreiche Reaktionen. "Er sieht seinem Vater so ähnlich", schrieb ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer kommentierte: "Du bist der Zwilling deines Vaters." Und ein weiterer Fan stellte fest: "Er sieht dir wirklich sehr ähnlich!" Dass Ben so viel Aufmerksamkeit bekommt, ist eher ungewöhnlich. Anders als seine ältere Schwester Ella hält er sich bislang weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Nur gelegentlich teilt sein stolzer Vater Bilder oder Neuigkeiten aus dem Leben des Schülers. Bekannt ist etwa, dass Ben gern sportlich unterwegs ist und sich für Skifahren und Klettern begeistert. Im Dezember 2025 zeigte John ein Actionfoto, auf dem sein Sohn auf Skiern durch die Luft springt – und betonte dabei, wie stolz er auf ihn sei. Zu Hause ist Ben gemeinsam mit seinem Vater und Ella auf dem Familienanwesen in Florida.

John pflegt ein enges Verhältnis zu seinen Kindern. Die Familie musste in der Vergangenheit allerdings zwei schwere Schicksalsschläge verkraften: Im Januar 2009 starb Sohn Jett im Alter von 16 Jahren. 2020 verlor John dann seine Ehefrau Kelly Preston (†57), die mit 57 Jahren verstarb. Nach dem Tod seiner Mutter vertraute sich Ben seinem Vater an und erzählte ihm von seiner Angst, auch ihn verlieren zu können. In der Sendung "Hart to Heart" berichtete John 2021 von diesem Gespräch. Er erklärte, dass niemand wisse, wie viel Zeit ihm noch bleibe. Man könne lediglich versuchen, möglichst lange und bewusst zu leben. In die schauspielerischen Fußstapfen seiner Eltern scheint Ben derzeit nicht treten zu wollen – entsprechende Ambitionen lässt er bislang jedenfalls nicht erkennen. Seine 26-jährige Schwester Ella ist da schon einen Schritt weiter: Sie ist bereits öffentlich und auch beruflich an der Seite ihres Vaters in Erscheinung getreten.

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Instagram / johntravolta John Travolta und sein Sohn Ben

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Imago John Travolta bei den GQ Men of the Year Awards am 20. November 2026 in Berlin

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