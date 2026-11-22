John Travolta (72) hat sich für seinen neuen Film "November 1963" in eine echte Unterweltgröße verwandelt. Der 72-Jährige verkörpert John "Handsome Johnny" Roselli. Freude hatte er an dieser Rolle allerdings kaum. "Es macht Spaß, es überzeugend hinzubekommen, aber zu diesen Typen zu werden, macht keinen Spaß", betonte John Anfang der Woche bei einer Sondervorführung im Interview mit Page Six. Um glaubwürdig vor der Kamera zu agieren, habe er sich auf eine belastende Perspektive einlassen müssen: "Es ist eine sehr düstere Geisteshaltung, also... ich kann euch nicht anlügen: Der Stoff ist zu düster, um zu sagen, es hätte Spaß gemacht."

Trotz der unangenehmen Erfahrungen konnte John eine für sich zufriedenstellende schauspielerische Leistung an den Tag legen. "Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, damit, darin glaubwürdig zu sein und meine Arbeit als Schauspieler gemacht zu haben", gab er zu verstehen. "November 1963" befasst sich mit dem Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy (†46) am 22. November 1963. Der Film greift die Theorie auf, Mitglieder der Chicagoer Mafia hätten den Politiker wegen angeblich gebrochener Versprechen ermorden lassen. John hält diese These für glaubwürdig und beruft sich dabei auf Regierungsdokumente: "Darin steckt eine Wahrheit, die sinnvoll erscheint. Die Puzzleteile scheinen zusammenzupassen, es ist sehr konkret. Das kann man sich nicht ausdenken, oder? Ihr wisst, was ich meine."

Neben der "Grease"-Berühmtheit spielen unter anderem Dermot Mulroney (63), Mandy Patinkin (73), Robert Carlyle (65), der den Nachtclubbesitzer Jack Ruby spielt und Jefferson White (37) mit. Letzterer verkörpert Lee Harvey Oswald. Oswald wurde damals beschuldigt, den Präsidenten ermordet zu haben. Er stritt die Tat jedoch ab und nannte sich selbst einen Sündenbock. Nur zwei Tage später erschoss Jack ihn vor laufenden Kameras. Und auch für Johns Figur endete das Leben brutal. Johnny Roselli gehörte zum Chicago Outfit: Er half der Verbrecherorganisation dabei, ihre Macht in Hollywood und Las Vegas auszubauen. Außerdem warb ihn die CIA für Pläne an, den kubanischen Staatschef Fidel Castro zu töten. 1976 fand man die Leiche des Mafioso erdrosselt in einem Ölfass. Wer ihn umgebracht hat, ist bis heute ungeklärt.

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Imago John Travolta bei den GQ Men of the Year Awards am 20. November 2026 in Berlin

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Imago John Travolta und Dermot Mulroney in einer Szene aus "November 1963"

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