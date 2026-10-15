Fans freuen sich über Hilary Swanks (52) Schwangerschaft

Hilary Swank (52) hat ihre Fans mit süßen Babynews überrascht: Die Schauspielerin ist mit 52 Jahren erneut schwanger. Auf Instagram machte sie die Nachricht am 14. Oktober 2026 mit einem kreativen Familienvideo öffentlich. In dem Clip tanzt Hilary gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip Schneider sowie den dreijährigen Zwillingen Aya und Ohm durch das Bild. Auf den ersten Blick scheint die vierköpfige Familie lediglich eine besondere Choreografie aufzuführen. Dann rückt jedoch Hilarys Körpermitte in den Fokus und Leuchtbänder auf ihrem Bauch bilden den Umriss eines kleinen Babys. So setzt die Familie den künftigen Familienzuwachs kreativ in Szene. Unter dem Beitrag sammelten sich in kürzester Zeit unzählige Glückwünsche und liebevolle Reaktionen.

Besonders die Kreativität der Verkündung sorgt in der Kommentarspalte für Begeisterung. "Wirklich inspirierend. Herzlichen Glückwunsch!!!!", schrieb ein Fan auf Instagram. Ein anderer User zeigte sich ebenfalls begeistert von der Umsetzung: "Diese Ankündigung ist so kreativ!! Herzlichen Glückwunsch euch allen!!! Glückliche Zeiten!!" Auch deutschsprachige Glückwünsche fanden den Weg unter den Beitrag. "Allerherzlichste Glückwünsche und diese Verkündung ist in allen Richtungen wundervoll", hieß es dort. Ein weiterer Kommentar nahm Bezug auf das späte Mutterglück der Schauspielerin: "Du bist so gesegnet, viele Frauen haben bereits in ihren Dreißigern mit ihrer Fruchtbarkeit zu kämpfen." Zwischen Herzchen, Ausrufezeichen und Emojis blieb unterm Strich vor allem eine Botschaft übrig: Die Community freut sich mit.

Für Hilary und Philip ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Das Paar wurde im Jahr 2023 Eltern von Zwillingen – Tochter Aya und Sohn Ohm sind inzwischen drei Jahre alt. Entsprechend durften die beiden Geschwisterkinder bei der Verkündung des neuen Familienmitglieds nicht fehlen und tanzten in dem Instagram-Video fröhlich mit. Alle vier tragen schwarze Kleidung, wodurch die auffälligen Neon-Leuchtbänder besonders kräftig zur Geltung kommen. Hilary feierte ihre größten Erfolge mit Filmen wie "Boys Don't Cry" und "Million Dollar Baby", für die sie jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Mit Philip ist sie seit 2018 verheiratet. Weitere Details zu ihrer Schwangerschaft, etwa den voraussichtlichen Geburtstermin, verrieten die werdenden Eltern bislang nicht.

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Getty Images Hillary Swank bei The Colleague's Annual Spring Luncheon in Beverly Hills

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Getty Images Philip Schneider and Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" in Ne York

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Instagram / hilaryswank Hilary Swanks Zwillinge