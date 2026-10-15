Hat Alexander Molz nach Sommerhaus um Hati Suarez gekämpft?

Nach dem Liebes-Aus bei Das Sommerhaus der Stars wollte Alexander Molz (31) die Sache offenbar nicht einfach auf sich beruhen lassen. Hati Suarez hatte die Beziehung mit ihm noch während der gemeinsamen Teilnahme an der Show beendet – und genau darüber wollte er anschließend noch einmal reden. Im Gespräch mit Promiflash wurde er gefragt, ob er nach den Dreharbeiten um die Reality-TV-Bekanntheit gekämpft habe. Seine Antwort macht zumindest eines deutlich: Ihm war es ein Anliegen, Hati persönlich gegenüberzutreten, ihr in die Augen zu schauen und sich für sein Verhalten zu entschuldigen. Damit bestätigt der Realitystar, dass es nach dem Ende der Dreharbeiten tatsächlich zu einer direkten Aussprache zwischen den beiden kam. Ob Alexander mit seinem Einsatz zugleich auf eine Versöhnung hoffte oder darüber hinaus um die Beziehung kämpfte, lässt seine Antwort jedoch offen. Im Mittelpunkt seiner Schilderung steht vielmehr der Wunsch, Hati sein Bedauern nicht aus der Ferne, sondern bei einem direkten Treffen auszudrücken.

Wie ernst es Alexander mit dieser Aussprache war, verdeutlicht er im Promiflash-Interview: "Mein Herz ist so groß. Ich denke, jeder, der ein wenig tiefer schaut, wird sehen, dass ich zumindest die persönliche Entschuldigung gesucht habe, um ihr in die Augen zu schauen und zu sagen: 'Verdammt noch mal, es tut mir leid, was ich gemacht habe.'" Und der 31-Jährige schiebt hinterher: "Selbstverständlich habe ich das getan." Alexander bestätigt damit ausdrücklich, dass er nach den Dreharbeiten auf Hati zuging und sich nicht mit einer Nachricht oder einer Entschuldigung aus der Distanz begnügte. Stattdessen wollte er der Reality-TV-Bekanntheit persönlich sagen, dass ihm sein Verhalten leidtut. Unklar bleibt, ob das Treffen für ihn lediglich der Aufarbeitung diente oder ob er sich davon auch eine neue Chance für die zuvor beendete Beziehung versprach.

Schon eine Woche zuvor hatte Alexander eine regelrechte Entschuldigungsrunde gedreht. Er gab zu, sich im "Sommerhaus" alles andere als vorbildlich verhalten zu haben. Zwei Themen hätten ihn dabei besonders beschäftigt: der Alkohol und sein Umgang mit Hati. "Mein Alkoholkonsum und das Verhalten gegenüber ihr waren alles andere als richtig", sagte er. Und er machte klar, wie ernst es ihm ist: "Das tut mir verdammt noch mal leid." Rückblickend räumte er außerdem ein, Hati in der Beziehung nicht genug ernst genommen zu haben. Auch sein Ausraster nach einer Nominierung ließ Alexander nach eigenen Worten nicht los. Im RTL-Interview erklärte er, er hätte in mehreren Momenten anders reagieren müssen. "Ich bin jetzt schon wieder ein anderer Mann, als ich vor drei Monaten noch war", sagte er. Hati zeigte sich ebenfalls nachdenklich und erklärte: "Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ich habe mich auch nicht wiedererkannt." Für die Zukunft formulierte sie eine klare Grenze: "Respekt steht an erster Stelle für mich." Angeschrien, beleidigt oder abgewertet werden wolle sie nicht mehr.

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Imago Alexander Molz und Hati Suarez bei Fame Fighting in Köln, Juni 2026

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026