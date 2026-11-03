Nach Liebesaus mit Alex deutet Hati Suarez Enthüllungen an

Völlig unverhofft gewährt Hati Suarez ihrer Community extrem private Einblicke in ihre Gefühlswelt. In ihrer Instagram-Story brach der Realitystar nun das Schweigen und sprach offen über die Trennung von Alex Molz (31). Passend dazu postete sie eine alte Aufnahme, auf der das Ex-Paar zusammen im Gras sitzt. Die Phase nach dem Beziehungsende sei für beide Beteiligten eine enorme Belastung gewesen, gab Hati zu. Jeder von ihnen habe erst einmal im Stillen lernen müssen, das Erlebte zu verarbeiten. Damit nicht genug: Die TV-Bekanntheit deutete an, dass sie vielleicht bald noch mehr erzählen möchte. "Möchtet ihr ausführlicher erfahren, wie es nach dem Sommerhaus zwischen Alex und mir weiterging?", fragte sie ihre Follower direkt. Ob sie und Alex inzwischen wieder ein Paar sind, bestätigte Hati in ihrer Story allerdings nicht. Mit dem gemeinsamen Bild, dem Zusatz "Noch Fragen?" und ihren Worten über Gefühle, die noch immer da sind, gewährt sie trotzdem neue persönliche Einblicke in die Zeit nach dem Beziehungsende.

Wie schwierig die vergangenen Monate für sie waren, beschrieb Hati in ihrer Story ausführlich. "Alex und ich haben durch die Trennung eine sehr schwere Zeit erlebt. Wir mussten beide für uns einen Weg finden, das Geschehene rückblickend einzuordnen und herauszufinden, wie wir in Zukunft mit solchen Themen umgehen und welche Menschen wir sein möchten. Ganz unabhängig voneinander", schrieb sie. Mit dem Ende der Beziehung seien ihre Gefühle für Alex aber nicht einfach verschwunden. "Gefühle lassen sich nicht einfach abstellen. Vor allem dann nicht, wenn man geglaubt hat, den passenden Partner für sich gefunden zu haben", erklärte Hati. Dass sie überhaupt darüber nachdenkt, die ganze Geschichte detaillierter auszupacken, liegt an den unzähligen Nachrichten ihrer Follower. Die Community brennt offenbar darauf, zu erfahren, was wirklich zum Beziehungsaus geführt hat. Ob, wann und auf welcher Plattform Hati das Geheimnis lüften wird, lässt sie momentan allerdings noch völlig offen.

Ob Hati und Alex nun zusammen sind oder nicht, beschäftigt die Reality-Welt schon länger. Für neuen Gesprächsstoff sorgte vor Kurzem Dilara Kruse (35) in einem Video-Clip von Marlisa Rudzio (37). Sie heizte die Gerüchteküche mit der Behauptung an, dass die beiden hinter den Kulissen bereits an gemeinsamen neuen Fernsehprojekten tüfteln könnten. Unter anderem kam das Gerücht auf, Hati und Alex könnten 2027 als Paar bei "Temptation Island VIP" teilnehmen. Die Ausschnitte stammten aus einer Folge des Podcasts "Inside Reality", in dem Marlisa und Dilara gemeinsam mit Lars Steinhöfel (40) über die Reality-TV-Welt plaudern. Eine offizielle Bestätigung für ein Liebescomeback oder einen gemeinsamen Auftritt in der Beziehungsshow gibt es bislang aber nicht. Auch Hatis neue Aussagen drehen sich vor allem um ihre emotionale Aufarbeitung der Trennung. Ob sie und Alex tatsächlich wieder zusammen sind, lässt der Realitystar weiterhin ausdrücklich offen.

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